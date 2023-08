Desde El Salado, corregimiento de Carmén de Bolívar (Bolívar), el presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos por un proyecto de decreto asociado a una supuesta expropiación exprés liderada desde el Ejecutivo. El mandatario usó la masacre de El Salado, ocurrida en el 2000, para criticar las notas de prensa sobre la cuestionada iniciativa.



(Puede ver: Los detalles del diálogo entre el presidente Petro y la bancada de Cámara Liberal)

​

“Nadie se preguntó si los campesinos tenían seguridad jurídica sobre su tierra”, dijo el mandatario, que recordó el despojo a las poblaciones de los Montes de María y lo asoció a un tipo de expropiación. “Despojaron al campesinado regando esta tierra de sangre. Ahí sí no hay escándalo, eso sí no importa", agregó.



“Nos acusan de expropiadores, pero alguien de la televisión nacional o de la prensa o los partidos políticos alguien dijo que eso era expropiación, ¿esa expropiación no vale?”, reiteró el presidente para comparar las masacres paramilitares en El Salado con la supuesta expropiación exprés vinculada al proyecto de decreto.

En El Salado, Montes de María, en el sitio de una de las peores masacres del paramilitarismo aliado con funcionarios públicos armados, ahora entrego 1.000 hectáreas al campesinado.



Tuvo Cementos Argos perder en juicio para entregar estas tierras y comprender que un acuerdo… pic.twitter.com/ZH2Qmyms8L — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2023

A renglón seguido, Gustavo Petro cuestionó la demora en la justicia para restituirles las tierras a los despojados de dicha zona. “Cómo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas y las sentencias duran más que la vida de las personas”.



(Puede ver: Las razones del nombramiento fallido de Cielo Rusinque como jefa de gabinete)



Sobre este tema, volvió a hacer referencia a las críticas por el posible decreto: “Es más injusto que el presidente por omisión, pereza o que no le dé la gana no le ordene a sus empleados que cumplan la decisión de devolver la tierra”.



A esto añadió: “Pero ahí sí no aparece la ancha prensa denunciando. Se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en 2 meses comprada con dineros públicos y no les pareció una expropiación el despojo”.



“No es nuestro problema si nos acusan de expropiación exprés, yo quiero rapidez para entregar la tierra”, aseveró el mandatario, que habló de la voluntad de su administración para dialogar: “No se asusten de este gobierno, queremos hablar, pero de tú a tú”.



(Además: Presidente Petro dice que ‘la amenaza del apagón es para asustarnos’)





En ese apartado hizo una breve mención del gran acuerdo nacional: “No estamos pidiendo riquezas, estamos pidiendo dignidad, de eso trata el acuerdo nacional”. Por último, le hizo una solicitud a la naciente jurisdicción agraria.



“Le solicito a la jurisdicción agraria, no importa el dinero que tengamos que poner del presupuesto, soy el responsable de eso, que se aumente en 10 o en 50 los jueces. La justicia es la antesala de la paz”, fue la solicitud del mandatario para agilizar los procesos de entrega de tierras.