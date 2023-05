"El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”, con estas palabras Gustavo Petro protagonizó esta mañana un nuevo choque con el fiscal Francisco Barbosa. Su comentario no pasó desapercibido por los internautas en redes sociales y uno de ellos, Daniel Samper, aprovechó para ironizar con el mandatario.



(Lea también: El duro mensaje de Gustavo Petro sobre fiscal Barbosa: ‘Yo soy el jefe de él’)

"Como jefe de estado Petro también es jefe de Santa fe y debería ordenar la destitución de Harold Riviera", comentó Ospina.

Instantes después, Petro le contestó y dijo que "mi querido Daniel, el Santa Fé no es del Estado. Hay una separación en un país democrático entre Estado y Sociedad. La dueña del Estado es la Sociedad, es decir: "El Pueblo".

Sin embargo, Samper no se bajó del humor y contraatacó: "mi querido presidente: no lo eche en saco roto; algo debe poder hacerse en el Plan Nacional de Desarrollo que le permita quitar a ese DT: merecemos un entrenador que, como usted, quiera hacer cambios, en especial en el medio campo; que juegue con las reservas como si fueran las del petróleo; !que nos liberen del yugo de los millonarios! Así toque estatizar al equipo, expropiarlo, lo que haga falta, por favor, !hágase cargo de él, saque a Rivera!", concluyó.

La polémica entre Petro y Barbosa se origina en los señalamientos del presidente al fiscal Daniel Hernández, del cual publicó un artículo de ‘La Nueva prensa’ que señala al funcionario de “permitir homicidios del clan del Golfo en la Costa Norte”.



A los señalamientos respondió el fiscal Barbosa, quien señaló que le parece “muy grave”. “El presidente Gustavo Petro fijó un trino contra un funcionario judicial de la Fiscalía, que es el fiscal Daniel Hernández, en el que señaló que hay una especie de coadyuvancia o apoyo a, si se quiere, el 'clan del Golfo' o los asesinatos que comete el 'clan del Golfo' por parte de ese funcionario. El presidente de la República fijó el trino, y acompañó una publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández”, dijo el fiscal General de la Nación.

Barbosa agregó que si algo le llega a pasar a la familia del fiscal Hernández o a él, Petro será el responsable de esas muertes.

El presidente Petro y el fiscal Barbosa. Foto: Presidencia

Tras las palabras del mandatario desde España, el fiscal no tardó en pronunciarse y le contestó en Caracol Radio al mandatario: “Él acaba de atentar contra la autonomía e independencia de la Fiscalía y de la rama. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia".

De hecho, no se detuvo ahí acusó a Petro de "dictador" y dijo que la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto: “Es un paso alarmante (…) Lo que acaba de hacer Gustavo Petro es decir que no es el Presidente de la República sino un dictador en Colombia”.



Petro fue de nuevo al frente, comentando que Barbosa ha evadido preguntas de la prensa. "Nuestro fiscal general quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista que el resto de la prensa quiere evadir¿La fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el "ñeñe Hernández: y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenir los asesinatos?", trinó.

Nuestro fiscal general quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista que el resto de la prensa quiere evadir.



