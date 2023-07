En la noche del jueves, el jefe de estado Gustavo Petro respondió por medio de su cuenta oficial de Twitter a la procuradora Margarita Cabello, con respecto a las declaraciones que dio en el IV Encuentro de la Asociación de Personerías Capitales.



De acuerdo con lo que dijo la jefa del Ministerio Público durante el encuentro, existe una gran preocupación por el volver a "el reinado del microtráfico y las disputas de bandas criminales en una ciudad de remanso".



(En contexto: 'La cultura 'narco' y la criminalidad se están tomando el país': Procuradora Cabello).

Además, agregó que una sensación generalizada de impunidad en relación con los homicidios y extorsiones, lo cual requiere una intervención urgente.

Es por ello que aseguró que la responsabilidad de tomar medidas, de acuerdo con su criterio, recae en las entidades de orden nacional, para así evitar, advirtió, que la cultura del narcotráfico se vuelva a tomar los territorios.

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación. Foto: Procuraduría

(No deje de leer: 'Es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social': Gustavo Petro).

Frente a esto, Petro escribió un trino en el que aseguraba que "cada vez se decomisaba más cocaína" y que sacaban "más mafiosos de la política".



"En tres dias se decomisaron 6,5 toneladas en España con ayuda colombiana y 2 toneladas en el pacífico colombiano. Cada vez más decomisamos cocaína y sacamos mafiosos de la política", escribió el mandatario, respondiendo a las declaraciones de Cabello.

En tres dias se decomisaron 6,5 toneladas en España con ayuda colombiana y 2 toneladas en el pacífico colombiano. Cada vez más decomisamos cocaína y sacamos mafiosos de la política. https://t.co/frU1upNQ51 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 1, 2023

Cabe resaltar que la procuradora también aseguró que una de las acciones que desde su oficina va a tomar, en los próximos días, será reunirse con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el fin de ver qué se está haciendo contra las bandas criminales y el aumento de hurtos y asesinatos.

"Necesitamos equipos y dedicación especial desde el nivel nacional para enfrentar y afrontar esta nueva cultura que quiere repetirse, la cultura del narcotráfico reinando en nuestra región y el país; y eso, la institucionalidad y la Procuraduría General de la Nación no lo van a permitir", resaltó en su momento desde Barranquilla.

Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO

Procuradora Cabello: "Hay estándares internacionales que debemos cumplir"

"Hay estándares internacionales que debemos cumplir: no amnistía para delitos de lesa humanidad; hay que garantizar la no impunidad y la mayor reparación posible. De no hacerlo puede activarse la CIDH" Margarita Cabello, Procuradora General.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de Justicia

Más noticias en EL TIEMPO

Arrancó el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, el número 19 y de más 'vices'

Atención: Consejo de Estado mantiene la elección de los senadores del Pacto Histórico

Los golpes y contragolpes de la 'guerra fría' entre el canciller Leyva y Benedetti