Después de que el presidente Gustavo Petro manifestara en Twitter que la Procuraduría iba en contravía de autoridades internacionales al suspender a congresistas, Margarita Cabello le respondió que "no tenía tiempo para controvertir".



"Estoy muchísimo más preocupada por las peticiones que me hacen los ciudadanos, quienes me manifiestan inquietudes por la inseguridad, por los problemas de migración, por los asesinatos de líderes sociales, por los problemas por contaminación por mercurio, por la cantidad de proyectos que los tienen angustiados como el laboral, el de salud y de pensiones", dijo.



(Puede leer: 'No tengo tiempo para controvertir': la respuesta de la Procuradora a Petro).

Añadiendo que "en nuestro país existe una democracia que exige el respeto por las instituciones y la garantía por la separación de poderes".

Facebook Twitter Linkedin

La procuradora Margarita Cabello en foro de EL TIEMPO sobre Ley de sometimiento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

(Siga leyendo: Avanza inspección de Fiscalía a Casa de Nariño en caso de Laura Sarabia y su exniñera).



Pero ahí no paró el intercambio de argumentos, pues el mandatario volvió a pronunciarse en la red social mencionada.



"Usted procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra constitución, esa es la convención americana. Respételas", señaló.

Ud procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene.



Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra constitución, esa es la convención americana. Respetelas. https://t.co/QnrK1KQ4lI — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2023

"Si una autoridad administrativa suspende derechos políticos, los de elegir y ser elegido, acaba la base misma de la democracia, convierte el país en una dictadura. Eso se acabó con la sentencia de la CIDH y como jefe del Estado la haré respetar", continuó.



(Lea también: Presidente Petro confirma la reintegración de Colombia a la Unasur).



Recordemos que en días pasados la Procuraduría General de la Nación suspendió por ocho meses, en primera instancia, al senador del Pacto Histórico Álex Flórez por haber insultado a tres policías en Cartagena, señalándolos de asesinos por un crimen que no cometieron.



Así mismo, el congresista del Pacto Histórico, Wilson Arias, fue llamado a juicio disciplinario por presuntamente agredir a un grupo de policías en Cali.

Más noticias

- Petro cuestiona a funcionarios de Cancillería por no votar ayuda en salud a Palestina

- Así fue el primer día de Gustavo Petro en Brasil

- Presidente Petro sobre inspección de la Fiscalía: 'Puede investigar todo lo que quiera'



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS