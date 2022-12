El presidente Gustavo Petro respondió a la moción parlamentaria que fue aprobada por el Congreso de Perú en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" de México y Colombia.



Esta proposición expresa "el rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte de López Obrador (presidente de México) y Petro en perjuicio de Perú".

Frente a esto, el mandatario defendió las declaraciones que ha hecho sobre el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo.

El artículo 23 de la convención americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal



Tenemos un presidente en suramérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal https://t.co/BCCPYFJNys — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2022

"El artículo 23 de la convención americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal. Tenemos un presidente en Suramérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal", sostuvo.



Desde que se desató la crisis en Perú, Petro ha insisitido en que Castillo fue arrinconado desde el primer día de su gobierno, aunque señaló que se equivocó al tratar de disolver el Congreso que había decidido destituirlo.



"Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del dialogo de su sociedad toda", fueron sus palabras en ese entonces.

Crítica a la Convención Americana de Derechos Humanos

En su respuesta, el presidente volvió a cuestionar la violación de la Convención Americana de DD.HH. Dijo que "es lo que se manifiesta en Perú".

La violación de la convención americana de DDHH es manifiesta en el Perú. No puedo pedirle al gobierno venezolano que reingrese al sistema ineteramericano de DDHH y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2022

"No puedo pedirle al gobierno venezolano que reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú", enfatizó sobre el complejo panorama diplomático.



Esta no es la primera vez que Petro se refiere negativamente a la Convención. Anteriormente había manifestado que el gran pacto latinoamericano entre todas las fuerzas políticas y sociales, de derechas o progresistas, era la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que "hoy ni el secretario general de la OEA la respeta".



Agregó que "no es con juicios sin delito, o con golpes parlamentarios, que el progresismo debe construir un camino pacífico, sólido y democrático para América Latina".



La postura del presidente Gustavo Petro frente a la crisis política en Perú ha sido cuestionada por varios sectores políticos en el país, pues el jefe de Estado, incluso, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo".



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA