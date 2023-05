Esta semana algunos congresistas, mientras se adelantaba un debate de control político en la Comisión Primera del Senado, señalaron que les han comunicado que sus esquemas de protección van a ser reducidos.



En ese sentido, el presidente Petro, en la mañana de este miércoles, aseguró: "El gobierno no reduce los esquemas de protección de líderes de la oposición, nuestro deber es cuidar a nuestra oposición. Ese es el criterio democrático que es principio para nosotros".

El gobierno no reduce los esquemas de protección de líderes de la oposición nuestro deber es cuidar a nuestra oposición. Ese es el criterio democrático que es principio para nosotros. https://t.co/yIlTP8kcR9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2023

Y es que esta semana, el director de la Unidad de Protección fue citado en el Congreso tras la situación de la senadora Aida Quilcué, del Pacto Histórico, quien ha sido víctima de múltiples ataques y le ha reclamado al Gobierno mejorar su seguridad.



Otros parlamentarios como David Luna Sánchez, de Cambio Radical; Alejandro Vega Pérez, del Partido Liberal y Alfredo Deluque, del partido de 'La U', aseguraron, por otro lado, que se ha presentado un deterioro persistente de las condiciones de seguridad en el país, al punto de señalar que hoy está en riesgo el proceso electoral. Y también hablaron de sus esquemas, pues les habría llegado la misma notificación de la supuesta reducción.

Alfredo Deluque. Foto: Archivo El Tiempo

Deluque, por ejemplo, dijo: "Debido a situaciones personales que están documentadas ante la UNP, tengo un esquema de seguridad que me cubre a mí y a mi familia, pero se comunica una funcionaria con uno de los escoltas para decirle que me van a desmontar el esquema porque es muy grande. La señora se llama Olga Forero y dice que me van a quitar el esquema”.



"En una citación a control político al director de la UNP quedaron muchas dudas sobre los esquemas de seguridad de los congresistas. Hay casos particulares y la UNP dice que van a retirar esquemas de seguridad, a pesar de las recomendaciones de la Policía", dijo por su parte Jorge Benedetti, de Cambio Radical.



Por último, Alejandro Chacón, del Partido Liberal - aún partido de Gobierno - mencionó: “No sé si es una persecución contra los miembros de la Comisión Primera, pero está llegando una citación para una notificación personal sobre los esquemas de seguridad”.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA