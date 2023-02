El presidente Gustavo Petro se refirió en la mañana de este jueves a las consideraciones que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la cual advirtió algunos efectos negativos que tienen los recientes trinos del jefe de Estado cuestionando a medios de comunicación.



El mandatario aseguró: "Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron".



Esta respuesta se conoce luego de que este 1 de febrero, la FLIP señaló en un documento que en el último mes, Petro ha publicado en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos dirigidos a nueve medios de comunicación.



Según la FLIP, el mandatario "corrige o reprocha a los medios por cómo cubren su gobierno. También califica la información como falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a la prensa de manera desobligante".



La fundación expone que la frecuencia con la que el jefe de Estado está realizando este tipo de publicaciones permite "entrever que es una estrategia para posicionar su narrativa y agenda en redes sociales. De paso, siembra dudas sobre la idoneidad de los medios".



Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia/ EL TIEMPO

Y aunque sostiene que no todos los trinos tienen las mismas implicaciones para la libertad de expresión, afirman que, en su conjunto, tienen un efecto negativo para el debate público en redes sociales.



La FLIP, en sus consideraciones, asegura que el Gobierno debe promover la transparencia para garantizar acceso a la información. Esto después de que Petro cuestionó que las movilizaciones del lunes en la noche en contra del proyecto que afectaría a las 'apps' de transporte se pudieron generar por "falsas informaciones de prensa".

"El presidente expresa su reparo por los datos que publican los medios, pero es importante recordar que la prensa utiliza la información oficial disponible. Por eso, el Gobierno debe promover la transparencia activa para garantizar el acceso a la información", afirma la fundación.



De acuerdo con la FLIP, Petro tiene que ser "contundente a la hora de emitir cualquier mensaje que la ciudadanía pueda interpretar como permisivo frente a la posibilidad de agredir a la prensa. Sobre todo, en medio de una crisis de violencia contra el periodismo".



Finalmente, le recordaron al jefe de Estado que debe ser tolerante con la crítica "y mantener un discurso donde reconozca el derecho de los medios y de los ciudadanos a tener una postura crítica a su administración".



Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron. https://t.co/h2Tvg3CfQq — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2023

Petro cuestiona encuesta sobre sistema de salud

En la misma publicación de este jueves, el Presidente argumentó que puede "criticar que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de las EPS y la intermediación financiera privada en la salud, y preguntarle a la prensa por qué no le dice eso a sus usuarios que tienen todo el derecho a saberlo".



El mandatario se refiere a la Gran Encuesta elaborada por la Andi e Invamer, la cual, entre sus resultados, arrojó que siete de cada diez colombianos califica favorablemente el sistema de salud. De estos, el 9 % asegura que debe permanecer igual y el 58% considera que debe tener algunos ajustes, mientras que el 32% considera que debe cambiar en su totalidad.



A pesar de que el 67 % de los colombianos considera que el sistema de salud debe seguir igual o necesita solo algunos ajustes, la mayoría de los encuestados no parece tener claro cuáles son las funciones específicas de las EPS y las IPS. Cuando se preguntó a los encuestados si tenían conocimiento de lo que era una EPS, el 70 % declaró que sí, mientras que el 37 % aseguró que tenía claras las funciones de una IPS. Dicha encuesta y el reparo del jefe de Estado se conocen en medio del debate que hay en el país por la reforma a la salud, cuyo texto aún no se conoce.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA