Esta semana uno de los hechos noticiosos que marcó la agenda política del país fue el fallido nombramiento del docente y escritor Víctor de Currea-Lugo, quien terminó por no aceptar la designación que le hizo el presidente Gustavo Petro como embajador en Emiratos Árabes Unidos. Esto después de los señalamientos en su contra por acoso sexual.



En diálogo con este diario, De Currea mencionó que declinó la designación no porque se sienta culpable. "No es mi deseo enlodar las tensiones que hay con relación al gobierno de Petro y contribuir a su desgaste", expuso. Hasta el momento, ya se han conocido siete testimonios que mujeres que manifiestan ser víctimas de acoso por parte del profesor.



Sobre este caso, algunos sectores repararon el silencio por parte del jefe de Estado luego de que se hicieran visibles en redes sociales las acusaciones contra De Currea, quien, aclaró, no tienen ningún proceso abierto en su contra. También se criticó el silencio de la vicepresidenta Francia Márquez y algunas congresistas.

La ONG Casa de la Mujer, por ejemplo, manifestó: "Las denuncias de esta semana contra Víctor de Currea por acoso sexual, la denuncia de Gustavo Bolívar por la existencia de una red de explotación sexual en el Congreso y la de una mujer en Blu Radio, muestran la crítica y dolorosa realidad de las violencias contra las mujeres", señalaron.



Luego, añadieron, "estas múltiples denuncias de esta semana sobre violencia contra las mujeres exigen ¡ya! un pronunciamiento del #GobiernoDelCambio".

La representante Jennifer Pedraza, una de las que voces del Congreso que más criticó el nombramiento y visibilizó los señalamientos en contra de De Currea, afirmó que tuvo una sensación agridulce luego de conocer la decisión del docente.



"Ahora sabemos que gracias a los testimonios y al apoyo de múltiples voces se pueden frenar nombramientos como del De Currea, pero el silencio de Gustavo Petro y Francia Márquez me desconcierta. La omisión también es una posición".



Tengo una sensación agridulce: ahora sabemos que gracias a los testimonios y al apoyo de múltiples voces se pueden frenar nombramientos como del De Currea, pero el silencio de @petroGustavo y @FranciaMarquezM me desconcierta. La omisión también es una posición👎🏽 — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) January 19, 2023

Este sábado, si bien el Presidente no se pronunció directamente sobre el fallido nombramiento, sí respondió a la críticas que señalan que en su Gobierno las mujeres no son una prioridad.



Petro, en respuesta a una columna de la revista Cambio escrita por la periodista Johana Fuentes, aseguró: "Esto es una falsedad. La vicepresidenta es mujer, la mitad del gabinete son mujeres, las políticas públicas son destinadas en su mayoría a la mujer y por tanto el presupuesto, el ministerio de la igualdad es para la igualdad (sic) entre hombres y mujeres".

Esto es una falsedad. La vicepresidenta es mujer, la mitad del gabinete son mujeres, las políticas públicas son destinadas en su mayoría a la mujer y por tanto el presupuesto, el ministerio de la igualdad es para la iguakdad entre hombres y mujeres. https://t.co/HQgxO1OJtt — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 21, 2023

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA