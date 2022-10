El presidente Gustavo Petro al intervenir en la clausura de la Minga Política y Cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz les pidió a los indígenas que como primera medida se debe empoderar el consejo interétnico y hacer la paz en el Cauca.



Le puede interesar: 'Si algo le falta este gobierno es tiempo’: Petro a indígenas del Cauca

En ese sentido les dijo que es necesaria la paz social que implica justicia social y una paz interétnica.



De acuerdo con él, en ese camino tienen que aportar los afro, las comunidades indígenas así como también las comunidades campesinas y hasta los jóvenes blancos que estudian en la universidad de Popayán.



"Hagamos esa paz rápida, podamos decirles a los armados ustedes no mandan, llegó la hora del desarme, de participar en algo más interesante que ser los obreros del narcotráfico", les dijo.



"Llegó la hora del desarme, cómo lo haremos, ya discutámoslo, hay proyectos de ley, posibilidades, no es la venganza que debe recaer sobre el joven que se armó por cualquier razón o necesidad, es la mano tendida para que pueda ser constructor de la Colombia que queremos", señaló.



Durante su intervención el mandatario destacó que esa paz rápida tiene un sentido y un objetivo político y social y es que el acumulado de organización popular, este acumulado de sabidurías milenarias se puedan proyectar al conjunto de la nación para que Colombia sea como el Cauca popular, organizada socialmente.



"El gobierno del cambio se volverá del cambio si hay pueblo en la calle", fue el mensaje que les dejó Petro mientras los nativos lo aplaudían.



"El gobierno del cambio hará los cambios, tengan la seguridad, si hay millones y millones de personas dispuestas en las plazas, en las calles, en la universidad, en la vereda y en la gran ciudad dispuestas a acompañar de verdad y a presionar si el gobierno se 'chichipatea' para hacer los cambios", fue el contundente mensaje que dejó el jefe de Estado.



Petro invitó a los indígenas a superar conflictividad interna, hacer las paces, pues se necesita a la organización indígena en el corazón de la organización social de Colombia.



Por eso les dijo que este gobierno tiene que ser de multitudes y que no pueden perder el tiempo sino que deben ubicar el objetivo real pues estos cuatro años no pueden pasar pues si pasan sin pena ni gloria.



Petro terminó invitándolos a la paz caucana, al diálogo social y a aceptar esa diversidad "que puede ser incómoda pero que al final es una riqueza" y por eso le dijo que es necesario construir el pacto interétnico del Cauca que permite salir del departamento para organizar a toda Colombia entera.



Le puede interesar: Las claves de la reforma política de Gustavo Petro que aprobó el Senado