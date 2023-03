El presidente Gustavo Petro se reunirá en la mañana de este miércoles con el expresidente Juan Manuel Santos en el Palacio de Nariño para hablar sobre temas de paz.



La cita se da apenas unos días después de se conociera la preocupación por la seguridad de muchos de los firmantes del acuerdo, que incluso han denunciado desplazamientos por presiones de grupos armados ilegales.



Recientemente, en una visita en Medellín, el presidente Petro se refirió al Acuerdo de Paz firmado en el Gobierno Santos. Dijo que se firmó “incompleto” y sin la posibilidad de hablar del modelo económico.



En su crítica, Petro reiteró que mirar atrás sería mirar una perspectiva histórica, “en mi opinión, indudablemente, se queda incompleto, eso no significa que no se cumpla el Acuerdo”.



De igual forma se conoció que Petro se reunirá con Rodrigo Londoño, exlíder de las Farc, para dialogar sobre el Acuerdo Final de Paz.



“Informo a la opinión pública que mañana me reuniré, en mi calidad de signatario del Acuerdo Final de Paz, con el señor Presidente de la República, Gustavo Petro”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente del Partido Comunes.

Aunque no está confirmada la hora del encuentro podría coincidir con la cita entre Petro y Santos, pero también se maneja la posibilidad que sea precisamente después de esa reunión.



