En el diálogo con la comunidad de Santander de Quilichao, el presidente Gustavo Petro reiteró este miércoles que en el país hay una guerra que se libra desde hace muchos años y que tiene como objetivo que se maten los unos contra los otros pero particularmente la gente del pueblo.



Y en ese sentido afirmó que hoy tenemos un gobierno que quiere el cambio, un presidente que quiere el cambio, un pueblo que hastiado de la violencia decide y vota y determina que gane el gobierno del cambio.

Sobre su triunfo en las urnas dijo que esa victoria significa un cambio en la historia y destacó que cuando se empieza hablar de ese cambio con una reforma agraria, de avanzar en la industrialización del país y de la diversidad de Colombia, de plantear salir de la violencia, va apareciendo una contrapropuesta en el país: mátense.



Dijo que fue la misma que lanzaron con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, para que la gente dejara de pensar en el cambio y más bien en matarse



Por eso Petro en Santander de Quilichao recordó que les recomendó a los indígenas que dejaran de caer en la trampa de un conflicto interétnico, que puede tener su razón que es la tierra.



En ese sentido el mandatario dijo que el consejo interétnico puede ir definiendo la presión que hay sobre la tierra y puede ir dirimiendo los conflictos que se van levantando.



Recordó que a los nativos les dijo que necesitamos los indígenas ayudando a organizar el pueblo a nivel nacional, no perdiendo los tiempos del cambio en un conflicto interétnico que se debe solucionar lo más pronto posible.



El mandatario planteó que quiere al pueblo negro organizándose a nivel nacional.



Petro los invito a que no pierdan la posibilidad del cambio en Colombia y les dijo que lo que tenemos que hacer "es cambiar el país, hacer la reforma agraria, y meterle billete a la salud a las pensiones y a la tierra".



"Los necesitamos a ustedes para organizar el movimiento de negritudes a nivel nacional", les pidió el jefe de Estado.



"Sí le vamos a poner impuesto a la bebidas azucaradas, no es el subsidio, es un impuesto ¿por qué?, porque esa vaina hace daño y ¿para qué es el impuesto?, pues para el plan de vida que hagan las comunidades", dijo Petro.



