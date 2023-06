Esta semana ha sido una de las más caóticas para la Casa de Nariño. La situación llegó al punto que dos de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro salieron del Gobierno: Laura Sarabia y Armando Benedetti.



Aunque inicialmente el escándalo por el robo de 7.000 dólares que estaban en la casa de la exjefa de despacho tenía solo dos protagonistas - ella y su exniñera Marelbys Meza - a medida que pasaron los días se fueron conociendo nuevos personajes involucrados y situaciones que han agravado los hechos, como las interceptaciones que reveló la Fiscalía contra Meza.



(Puede leer: 'Estaré presta a rendir todas las explicaciones': Sarabia tras salida del Gobierno)

Estos son los protagonistas para entender el escándalo:

Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro

Laura Camila Sarabia Torres, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, junto a Gustavo Petro presidente de Colombia. Foto: César Melgarejo/ CEET

Una de las personas más poderosas en Casa de Nariño, sin duda, era Laura Sarabia. En el Gobierno son varios los que coinciden en que Sarabia, de 29 años de edad, era la persona más cercana al presidente Gustavo Petro y desde su posición como jefa de Despacho, no había un paso que diera el primer mandatario del cual ella no tuviera conocimiento.



Aunque en un inicio manejó un perfil bajo, poco a poco fue ganando protagonismo. Pero en el círculo de Petro ya era conocida desde antes, pues trabajó con él en la campaña.

Ya con Petro en la Presidencia, en todos los eventos a los que el primer mandatario asistía, ella aparecía a su lado tomando notas o hablando con los ministros. En los viajes internacionales, por ejemplo, era común verla en los registros fotográficos de las reuniones más privadas que se llevaban a cabo en las visitas de Estado en países como Estados Unidos, Francia, España, Chile...entre otros.



Precisamente Petro, este viernes, cuando confirmó su salida, se refirió a ella como su "mano derecha".

En entrevista con EL TIEMPO, Sarabia reconoció que le hubiera gustado seguir en la sombra, pero afirmó que seguía minuto a minuto lo que el Presidente hacía.



"Si él está aquí hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche estoy. Y no hay un objetivo más allá de que a él le vaya bien. No tengo un interés oculto. No es porque yo quiera un cargo después, o porque me quiera lanzar a X o Y. Mis decisiones no son con un cálculo político. Y se lo he dicho al presidente: estaré a su lado hasta que él quiera. Si decide que son cuatro años, estaré cuatro años. Si decide que ya no más, lo asumiré", señaló Sarabia para este diario.

Lo anterior porque es señalada, según una denuncia que impuso Sarabia, del robo de 7.000 dólares en efectivo que supuestamente correspondían a unos viáticos de la jefa de Gabinete.



Sarabia es cuestionada sobre el manejo que le dio a esta situación y por un presunto abuso de poder por la prueba de polígrafo que se le hizo a Meza en instalaciones de Casa de Nariño.



La funcionaria, por su parte, ha dicho que "la jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley". Pese a esto, la legalidad del procedimiento que se hizo en un edificio de Presidencia sigue siendo cuestionada porque Meza no es una funcionaria pública, sino una empleada particular.



Para Sarabia, el procedimiento se dio porque "hay unos estudios de seguridad. Soy una alta funcionaria y está ese mecanismo. Si me hubiera referido que no se sentía capaz de hacer el polígrafo, obviamente hubiera tomado alguna decisión porque ella cuidaba a mi hijo. No me iba a quedar con la duda. Soy muy sincera: ¿quién sabe qué le podían hacer después a mi hijo?", le dijo a la revista Semana.

Marelbys Meza, la exniñera que trabajaba con Laura Sarabia

Laura Sarabia y Marelbys Meza. Foto: Archivo El Tiempo

Marelbys Meza es una mujer de 51 años de edad y antes trabajaba en el hogar de Sarabia cuidando al hijo de la alta funcionaria. Desde enero de este año ha estado en el centro de una investigación que adelantan las autoridades por el robo de los 7.000 dólares que estaban en la casa donde ella realizaba su labor de niñera. Pero la situación que vivió hace meses se conoció esta semana.



Según contó, el lunes 30 de enero fue llevada hacia las 2 de la tarde a someterse a una prueba de polígrafo en el sótano del edificio Galán, frente a la Casa de Nariño. “Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, comentó.



(Puede leer: 'No sé ni dónde está': Gustavo Petro sobre uso del polígrafo)

De acuerdo con su testimonio, ella entró en una camioneta al edificio y no le solicitaron sus documentos al ingresar, por lo que dice que no quedó registro de su presencia allá.



Sarabia, por el contrario, ha mencionado que Meza si bien ingresó al parqueadero en un carro de su esquema de seguridad (fue recogida por y por ende no hubo una entrada "normal", sí hay registros que ella estuvo allá en el documento de consentimiento de la prueba.



La exniñera, por su parte, ha insistido en que se sintió secuestrada cuando estuvo en esos sótanos. “Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo.



También le dijo a la revista citada que durante el procedimiento los funcionarios le decían que era una “ladrona”. “¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”.La mujer ha insistido en su inocencia respecto a los señalamientos que la acusan del robo de los dólares y ha dicho que teme sobre lo que le pueda pasar por hablar y dar a conocer el caso.

Ahora bien, no era la primera vez Meza se sometía a una prueba de polígrafo pues en el pasado trabajó como empleada doméstica de Benedetti y, de hecho, salió de ese empleo en medio de otro robo de dinero en efectivo en el apartamento del exembajador.



En ese momento fue sometida a dicha prueba en la casa de Benedetti. Y por ende, aquí entra el tercer personaje de este escándalo:

Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela

Armando Benedetti, embajador en Caracas. Foto: Prensa embajada

En el tablero de esta polémica entró el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, una persona que es considerada como de los principales escuderos del presidente Gustavo Petro y quien lo acompañó durante toda su campaña presidencial. Pero además, también cercano a Laura Sarabia. Ambos, finalmente, salieron del Gobierno por esta situación.



Antes de que ella llegara a la jefatura del Gabinete, trabajó con Benedetti por varios años. Fue también su mano derecha, su secretaria personal e hizo parte de los asesores que integraban la Unidad de Trabajo Legislativo cuando él fue congresista. Algunos incluso señalaron que Sarabia era la "cuota" de Benedetti en Casa de Nariño y se hablaba que su relación era muy buena y estrecha. Pero eso cambió a medida que fueron pasando los días de esta administración y Sarabia adquirió más poder.



(Le recomendamos: Tras anuncio de Petro sobre su salida, Benedetti presenta su renuncia como embajador)

¿Qué tiene que ver Benedetti con este caso? Hay versiones que señalaron a Benedetti de tener conocimiento de que el escándalo se iba a publicar y supuestamente, habría manipulado a Sarabia con esa información que él tenía, aunque el exembajador niega que eso fuera así. También se dijo que él pagó el vuelo charter en el que Meza viajó de Colombia a Venezuela días previos a que se conociera el caso. Esto aún no es claro.

Laura Sarabia, Gustavo Petro y Armando Benedetti Foto: Archivo particular

Esta semana, en sus redes sociales, explicó lo que, según él, sucedió. Benedetti, por un lado, mencionó que la exjefa de gabinete de Petro fue quien lo llamó el pasado 17 de abril a decirle que "estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara", dijo.



Luego señaló que de ahí "sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: @laurisarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para @laurisarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa".

El embajador, en su publicación en Twitter, cuenta que supuestamente luego de que Sarabia le dice que Meza está en contacto con varios periodistas, él llama a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. "Es decir, es ella (Laura Sarabia) la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?", cuestionó.



Dice, además, que él intentó "ayudar" a Sarabia con su defensa "por lo que se iba a publicar". Por otro lado, señala que Meza fue contratada por Sarabia sin "mediación ni interferencia" de Benedetti. Pero luego dice: "Ella (Sarabia) incluso me pidió permiso para contratarla".

Agradezco, presidente @petrogustavo, la confianza que me brindaste al designarme una de las más importantes tareas para tu gobierno: restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¡Lo logramos! ¡Gracias! pic.twitter.com/YzzVDdU6WY — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 2, 2023

El embajador lanzó fuertes comentarios contra Sarabia y manifestó que ella "está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO (sic) no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados (...)".



Ante versiones que dicen que Benedetti habría manipulado a Sarabia con este caso, este respondió: "Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss (sic), a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo".



El presidente Gustavo Petro, al tener conocimiento de esta información, le ordenó viajar a Colombia desde inicios de esta semana, es decir, cuando se conoció el escándalo. Pero tras ese llamado, se descubrió que el exembajador no se encontraba en Caracas sino en Estados Unidos visitando a un familiar y asistiendo al grado de primaria de su hijo.



EL TIEMPO estableció con altas fuentes del Gobierno que Benedetti no le solicitó permiso al canciller Álvaro Leyva para realizar este viaje, algo que por protocolo debía hacer. En el Ministerio de Relaciones Exteriores mencionan que no era la primera vez que eso pasaba, pues Benedetti era como una rueda suelta dentro de la Cancillería, según le contaron a este diario.

El presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha tenido que salir a dar explicaciones por este caso que le generó un fuerte ruido a su Gobierno y reclamos del propio Pacto Histórico que le reclamaron la salida de Sarabia y Benedetti.



En un inicio mantuvo silencio, pero lo rompió este jueves luego de que se conoció la información de las interceptaciones. "Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas", aseguró.



Y esa posición la retomó este viernes cuando, además, confirmó la salida de Sarabia y Benedetti. "Mi funcionaria querida y estimada y el embajador en Venezuela se retiran del Gobierno", aseguró. Expuso que la decisión se da para que "desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros".

Fiscal Francisco Barbosa, quien dio a conocer las interceptaciones

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa en rueda de prensa. Foto: Fiscalía

El fiscal Francisco Barbosa fue quien dio a conocer este jueves una de las informaciones más delicadas en este caso. El jefe del ente acusador aseguró en rueda de prensa que la Dijin interceptó ilegalmente a Meza y a una mujer llamada Fabiola, que trabajaría en Casa de Nariño.



Barbosa explicó que en la tarde del 30 de enero de este año, en la Dijín de la Policía, utilizaron un informe ilegal para adelantar la labor de interceptación. De acuerdo con el fiscal, en ese documento se dijo que Meza fue la cocinera de alias Siopas, entonces cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) 'clan del Golfo'. "El único propósito era escuchar a estas dos personas (Marelbys y Fabiola)", señaló.

El jefe del ente acusador mencionó que a estas dos mujeres las "volvieron miembros del 'clan del Golfo' para escucharlas ilegalmente en Colombia, ¿Ustedes se pueden imaginar estas prácticas en Colombia?", cuestionó y señaló que lo sucedido es una burla a la administración de justicia, ya que se utilizó un informe falso para sacar datos sobre el caso del hurto.

Petro, por su parte, le lanzó duros cuestionamientos a Barbosa en su discurso de este viernes.



"El funcionario que nos está sindicando de eso (chuzadas) que investigue bien, con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del Gobierno, con la misma premura para ver cómo captura a un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros", aseguró.

Francisco Barbosa y Gustavo Petro. Foto: Fiscalía y Presidencia

Después reparó: "Con esa misma premura debió haber allanado las casas del clan del Golfo cuyas direcciones tenía en su poder. Tenía en su poder sus nombres propios. Aun hoy no llega el informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de lideres sociales y ciudadanos del común en el Caribe y todo el país".



El martes de esta semana, por otro lado, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fueron a hacer una inspección al edificio donde a Meza le hicieron la prueba de polígrafo, la cual no había sido ordenada por la fiscal de la Unidad de Hurtos a cargo de investigar el robo a Sarabia.

La Fiscalía General en su inspección a la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza. Foto: 30/05/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Procuradora Margarita Cabello

La procuradora Margarita Cabello en foro de EL TIEMPO sobre Ley de sometimiento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

La Procuraduría General de la Nación, por último, abrió una actuación disciplinaria con el fin de determinar si hubo faltas disciplinarias en medio de la señalada interceptación ilegal por parte de la Dijín de la Policía.



El Ministerio Público va a establecer si con la interceptación telefónica a Marelbys Meza y Fabiola, que se dio entre el 30 de enero y 3 de febrero pasado, se presentó alguna irregularidad que amerite un eventual pliego de cargos y una posterior sanción.



"Abrimos indagación para determinar cuáles son los hechos que podrían originar falta disciplinaria, y abrimos indagación por la situación planteada contra la jefa de Gabinete y contra más personas indeterminadas que, de acuerdo con las pruebas que estamos recaudando, determinemos que podrían estar involucradas", dijo la procuradora general, Margarita Cabello.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA