El presidente Gustavo Petro pronunció este sábado una alocución presidencial en la cual les envió un mensaje a los colombianos en esta noche de Navidad.

Esta fue su declaración:



🔴 #EnDirecto | Alocución de Navidad y Año Nuevo del Presidente de la República, Gustavo Petro, para todas y todos los colombianos. https://t.co/y6uvtAbZGT — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 24, 2022

Petro aseguró que Colombia necesita que todos los ciudadanos estén unidos. “Este ha sido un año donde cambios profundos empiezan a dar sus primeros pasos en nuestro país. Un momento histórico que me enorgullece liderar y que ha reunido a colombianos y colombianas de distintas regiones, ideas, formaciones y credos. Todos en torno a un solo propósito: construir un país más justo y con paz total para todas y todos”.



Mencionó que estos primeros meses de Gobierno se han caracterizado por la unión y el diálogo, valores que, según sus palabras, también representan a las familias colombianas.



Para el Presidente, el diálogo será el centro para construir el cambio que ha propuesto en su mandato: “En estas fiestas, recordaremos que, incluso en los momentos más difíciles, es en familia o entre amigos que las celebraciones y los logros se hacen más importantes y duraderos. Nadie logra ni ha logrado nada solo”.



El Presidente destacó el desarrollo de los diálogos regionales vinculantes. “Hemos tenido el privilegio de reunirnos con miles de ustedes y escuchar sus ideas para transformar positivamente nuestro país y así construir juntos, por primera vez en la historia, nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Los Diálogos Regionales Vinculantes han sido uno de los regalos más valiosos que, personalmente, he recibido este año”.

La familia, el centro de las festividades

Petro sostuvo que es tiempo de abrir las puertas de nuestras casas y compartir en familia.



"La tranquilidad y la seguridad que encontramos en nuestros hogares son especialmente valiosas en una época de incertidumbre global como la que vivimos".



Manifestó que este 2022 ha sido un año retador por "una guerra al otro lado del mundo y una temporada de lluvias sin precedentes. Pero desde aquí hemos llevado soluciones a quienes más lo necesitan".



Destacó los 500.000 pesos mensuales para madres cabeza de familia, la reforma tributaria y el contacto directo con las juntas de acción comunal "para combatir el hambre y aliviar la economía familiar".

'Que en el 2023, la 'paz total' sea el sello de Colombia'

Otro de los ejes principales del mensaje del Presidente fue la paz. “Esta noche de Navidad quisiera que agradezcamos y tengamos en nuestros pensamientos a las y los miembros de la Fuerza Pública que trabajan para que todos podamos vivir en paz”, enfatizó.



También resaltó que la paz es uno de los valores que da sentido a estas celebraciones y es objetivo fundamental para su Gobierno.



“Es nuestra meta más importante. Esta noche no solo quiero desear para Colombia unas fiestas en paz. Quiero también renovar con ustedes mi compromiso para concretar, por fin, la tan ansiada ‘paz total’ en nuestro país”, dijo Petro.



Agregó que el mundo entero necesita y reclama por tiempos de paz: “Hagamos que esta noche nos inspire para que todos los colombianos y colombianas podamos ser ejemplos de paz aquí y en todos los rincones del mundo donde nos encontremos”.

Las expectativas para el siguiente año

En cuanto a las expectativas para el próximo año, el jefe de Estado dijo que él, su familia y equipo de trabajo están más que entusiasmados por el 2023: “Sabemos que Colombia puede ser la potencia mundial de la vida con la que todos soñamos. Con el apoyo de ustedes, estamos preparados para lograrlo”.



El presidente Petro expuso que Colombia va por buen camino, pero que sabe que en el 2023 irá aún mejor. Habló, además, sobre el amor y la unión familiar como las principales banderas para encarar los desafíos que tenemos como ciudadanos, como comunidad y como país.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN EL TIEMPO

