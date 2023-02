Este viernes en la tarde surgió una controversia en redes sociales a partir de una declaración que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la que comparó a la Alemania nazi con lo que ocurrió en Colombia con el genocidio de la Unión Patriótica.

"Nuestro Estado, en tiempos contemporáneos, es genocida. Ayudó a matar a miles de colombianos, simplemente porque eran de izquierda. Aún hoy, uno va a cualquier esquina, en cualquier ciudad de Colombia y dices: "Soy de izquierda" y empieza a sentir peligro. Esa es la herencia de un estado genocida en la cultura de una sociedad", dijo Petro este viernes en la tarde durante una intervención en un acto en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño.



El Presidente agregó: "Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el estado nazi, desde ese punto de vista. Genocidas. Pero hay otras diferencias: los alemanes hicieron catarsis, los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones, de ahí en adelante, no podían repetir lo que hicieron”.

El presidente @petrogustavo acaba de decir que el estado colombiano es igual a los Nazis.



Esto ya va más allá de lo absurdo. Increíble

La declaración fue compartida por diversas personas en redes sociales y fue criticada por algunos. “No puedo creer que esto sea verdad ¿Está confirmado?”, cuestionó Moisés Wasserman, reconocido profesor universitario e investigador, a través de un tuit, en el que citaba al video con la declaración del Jefe de Estado.



Gustavo Petro le respondió minutos después en la misma red social y le dijo: “Sí, señor Moisés. El genocidio de la UP se hizo con ayuda del Estado. Mataron a miles de militantes de un partido solo porque eran de izquierda. ¿Cuál es la diferencia con la noche de los cristales rotos?”.

Si señor Moisés, el genocidio de la UP se hizo con ayuda del Estado. Mataron a miles de militantes de un partido solo porque eran de izquierda. ¿Cuál la diferencia con la noche de los cristales rotos? https://t.co/N40VnYW0TO — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2023

Wasserman continuó la discusión en la red social. “Más importante que ver lo que se parece es entender lo que es diferente. Las analogías imperfectas hacen a veces más daño y son más inmorales que las mentiras abiertas”, agregó en un nuevo tuit.

Más importante que ver lo que se parece es entender lo que es diferente. Las analogías imperfectas hacen a veces más daño y son más inmorales que las mentiras abiertas. — Moisés Wasserman (@mwassermannl) February 11, 2023

El intercambio de mensajes en la red social causó controversia este sábado. “Presidente @petrogustavo, usted al igual que todos se hizo elegir en democracia, que compare a Colombia con un estado nazi es absurdo. Habrá falencias, pero su discurso de odios va en contra vía de su supuesta paz total”, dijo Papo Amín, concejal de Bogotá por el Centro Democrático.



Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica, le increpó y dijo: " 'Falencias' que querían exterminar a un partido político completo, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y otros crímenes cometidos contra más de seis mil personas".

“Falencias” que querían exterminar a un partido político completo, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y otros crímenes cometidos contra más se 6mil personas. — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) February 11, 2023

La declaración se dio este viernes durante su intervención en el acto de posesión de embajadores de Colombia en el exterior. Durante el acto, el Presidente Gustavo Petro planteó un Tratado de las Américas sobre Energías Limpias, al posesionar a los nuevos embajadores de Colombia en Canadá, Carlos Arturo Morales López; Brasil, Guillermo Abel Rivera Flórez; Finlandia, Álvaro Sandoval Bernal; Costa Rica, Carlos Rodríguez Mejía; China, Sergio Cabrera Cárdenas, y México, Álvaro Moisés Ninco Daza.

Gustavo Petro durante posesión de los embajadores en Canadá, Brasil, Finlandia, Costa Rica, China y México. Foto: Presidencia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó este lunes que Colombia es "responsable" del "exterminio" de miles de militantes de izquierda en las décadas de 1980 y 1990, y ordenó reabrir las investigaciones de esos crímenes.



"Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP)", señala la sentencia.



La UP apareció en 1985 en el marco de un fallido proceso de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano, pero sus militantes quedaron a merced de grupos armados que se empeñaron en eliminarlos.



El 22 de marzo de 1990, fue asesinado a tiros el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, en el aeropuerto internacional de Bogotá. El postulante del partido en los comicios de 1986, Jaime Pardo, corrió igual suerte mientras circulaba por un camino rural, el 11 de octubre de 1987.



JULIÁN ESPINOSA