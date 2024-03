Petro: 'Propuesta de Constituyente desatará un debate nacional. Está bien que así sea'

Después de lanzar la polémica propuesta de convocar a una constituyente en el país, el presidente Gustavo Petro aseguró que se desatará un debate nacional y, dijo, está bien que así sea.

"La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Esta bien que así sea", aseveró este sábado 16 de marzo en su cuenta de X.

Este pronunciamento se refiere las declaraciones dadas desde Cali, ante la minga indígena. En el discurso, el mandatario habló de llevar a cabo una asamblea nacional constituyente en el país como una manera de reformar las instituciones.

Dicho punto fue planteado ante la supuesta imposibilidad de llevar a cabo las reformas sociales que ha propuesto su administración como plan de gobierno.

"Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decreto, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia", añadió el mandatario.

El jefe de Estado cuestionó, también, la forma en la que se han opuesto a sus reformas. "Diálogos sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles", dijo el mandatario frente al pedido de algunos sectores de conciliar temas como la reforma de la salud.

En este sentido, procedió a plantear su tesis de una constituyente, afirmando que "Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia".

Gustavo Petro se refirió, entonces, a la búsqueda de un gran acuerdo nacional, un tema del que viene hablando desde inicios de su gobierno y del que hizo amplio énfasis en su discurso del 20 de julio en el Congreso. “Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse. Han echado tres senadores, me quedé sin cónsules en México, dijeron que María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva y dicen que no hay persecución. Quieren tumbar los decretos”, fueron las declaraciones del mandatario.

