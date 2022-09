El presidente Gustavo Petro, al participar en la clausura del Encuentro de Empresarios del Transporte de Carga, en Montenegro, en Quindío, les dijo que hay pensar en la implemtnaciòn de un tren, que es necesario revisar cómo lograr una mejor calidad de vida de los conductores y de habilitar las rutas en toda la región.



Pero también se refirió a los peajes y dijo que son un dolor de cabeza en Colombia pues obedecen a un modelo de financiación de la estructura vial desde hace muchos años.

El Presidente dijo que las concesiones viales que se han entregado están apenas iniciando, por lo que señaló que revertir un contrato de estos de esto le costaría al Estado billones, "mejor dicho, quebraríamos".



Por ello indicó que el camino que se ha visto es revisar si esas concesiones están cumpliendo o no con lo que deberían hacer, por lo cual habló cual habló de establecer unos verdulerías de las que podrían hacer parte los camioneros, que son los que más pagan .



"Establecer esos comités con la ayuda del gobierno para que los camioneros ayuden a establecer si los contratos firmados por el gobierno se están cumpliendo", destacó.



En ese camino dijo que si no se están cumpliendo, porque no hay mantenimiento de vìas, "renegociar" la fórmula equilibrio económico, que significa hacer las obras que se acordaron "o se rebajan los peajes".



Camino regional y tren

En el marco de su intervención, el jefe de Estado dijo que la reforma agraria en el país debió haberse hecho hace siglos y por eso se dificulta la generación de riqueza en Colombia y por tanto en la circulación de mercancías.



El mandatario habló de la necesidad de abrir las posibilidades con los vecinos y en ese sentido hizo énfasis en la Comunidad Andina, como permitir el libre tránsito y darle validez a los documentos, como el pase, a nivel regional.



Tras esto habló de la necesidad de implementar en el país una red troncal férrea y dijo que tras el déficit de 80 billones que dejó el pasado Gobierno, la única manera de hacerlo es por una concesión.



Para ello explicó que la forma de que una concesionaria pueda prosperar con una troncal férrea en Colombia es "cogernos un pedazo del comercio" de contenedores que va pasando por el Canal de Panamá.



Su propuesta es que esos contenedores sean movilizados por el territorio colombiano desde el Pacífico hacia el mar Caribe.



Dijo que si la traemos, pues está congestionado el canal, se puede financiar una troncal de trenes en el territorio colombiano qué tendría que tener una direccionalidad del Océano Pacífico al Atlántico.



Petro reconoció que una red de esta no se hace en cuatro años sino que se puede empezar avanzar en la primera parte que es de Buenaventura a Turbo pasando por el Chocó, sin pasar ninguna montaña.



El mandatario admitió que esto es difícil por las aprobaciones ambientales.



Para Petro, la más difícil, pero la más interesante, sería saliendo desde Tumaco, pasando por túneles para llegar desde el Pacífico hasta Puerto Carreño y tratar de empatar con una red venezolana para salir hasta el Atlántico.



"Si yo logro hacer la primera que es por Choco, esta otra es un proyecto se podría tener en unos 15 años, que sería construir una nueva Colombia", dijo Petro



El gobernante les insistió a los transportadores de carga que no hay que pensar en un conflicto tren-camión.



