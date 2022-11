En medio de las reformas que el Gobierno está considerando sacar adelante, como la reforma tributaria que ya fue aprobada finalmente por el Congreso tras su conciliación, se agregó otra a la lista: la reforma al sistema de salud y pensiones de la Fuerza Pública.



Es un aspecto que no se había mencionado puntualmente y que el presidente Petro puso sobre la mesa por primera vez este jueves. Lo hizo en su discurso ante los integrantes de la Fuerza Aérea que están conmemorando este 17 de noviembre 103 años de existencia.



El jefe de Estado mencionó que es necesario hacer más eficaz dicho sistema, pues para él hay que garantizar el bienestar de quienes se jubilan de las instituciones de defensa del Estado colombiano.



"Podemos soñar con hacer los medios del vuelo, los aparatos. Podemos soñar con tener los conocimientos que nos permitan mirar más allá del azul y volverlo funcional a las necesidades del país, podemos soñar con construir la industria aereonaútica. Pero antes que los fusiles, tanques, bombas, aviones, máquinas, esas cosas no tienen sentido si no hay seres humanos que las hagan y las manejen", explicó.

El presidente Petro durante la entrega de condecoraciones, medallas y distintivos a militares y civiles por su trabajo diario en la Fuerza Aérea. Foto: Presidencia de la República

Luego dijo que esos seres humanos - los miembros de la Fuerza Pública - necesitan dignidad. "La dignidad entonces es la tarea fundamental de los presupuestos de la Nación", dijo ante el ministro de Defensa, Iván Velásquez.



"Aquí se abre el escenario de la reforma al sistema de salud y pensiones de la fuerza pública que permita mayor bienestar del que entra y el que está en el nivel más bajo de sus jerarquías y de sus familias. Al final esa es la mayoría y ahí para arriba la totalidad de la fuerza pública debe estar bañada de la dignidad en la existencia y calidad de vida de sus integrantes y sus familias", concluyó.



POLÍTICA