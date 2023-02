En medio de su discurso de ayer frente a las Juntas de Acción Comunal (JAC), en Cúcuta, el presidente Gustavo Petro se refirió a la instalación de fibra óptica en las regiones más apartadas del país y señaló que en los lugares en donde no llegan las empresas de internet se deberían crear comunidades de conectividad que brinden el servicio de telecomunicaciones.

"Esas redes de telecomunicaciones quién las pone. Estamos acostumbrados a que es Claro o Movistar y por qué no la puede poner la acción comunal. Por qué la juventud no puede cubrir esa necesidad de conectividad. Antes hacíamos eso con los 'parabólicos' (...) Por qué no podemos organizar las comunidades de conectividad en las regiones donde no llega Claro ni Movistar y brindar nosotros mismos el servicio de telecomunicaciones", dijo.



Esta declaración fue tomada por sus críticos como una advertencia hacia los operadores de telecomunicaciones del país, y especialmente para las empresas más grandes del sector.



Ante la polémica que generaron sus declaraciones, Sandra Urrutia, ministra de las TIC, señaló en entrevista con La W señaló que el objetivo es que las juntas de Acción Comunal trabajen de la mano con el Gobierno para mejorar la conectividad en las regiones del país.



"El presidente se refiere a los lugares en donde no ha llegado el servicio. En Colombia tenemos registrados 3.410 operadores que ya están trabajando, pero existen operadores comunitarios que deben iniciar la mejora de sus estructuras de la mano del Gobierno", dijo la ministra.



Asimismo, el jefe de Estado le salió al paso a las críticas y señaló que el que "organizaciones populares puedan poner redes de conectividad o energéticas no excluye a los otros operadores".



De acuerdo con Urrutia, "si este proyecto prospera con los operadores comunitarios, les haríamos la interventoría y veeduría necesaria como se ha hecho en todos los proyectos a lo largo y ancho del país".

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias