El presidente Gustavo Petro habló en el aniversario número 72 del comando general de las Fuerzas Militares. En un discurso que duró más de una hora, este habló de la necesidad de un cambio de estrategia en el Ejército para poder afrontar los retos actuales. Además, reiteró su deseo de que se acabe el servicio militar obligatorio.

“Tenemos una circunstancia extraña y anormal de la cual no podemos enorgullecernos. No hemos sido capaces de configurar una nación que se llame Colombia, una nación es un pacto de la ciudadanía para convivir en paz”; de esta manera el presidente comenzó su intervención ante el comando general.



El primer mandatario citó los ejemplos históricos de Yugoslavia, la Gran Colombia y la Unión Soviética para decir que una falta de consolidación de un proyecto nacional puede terminar en la desintegración del territorio nacional.



El presidente hizo un recorrido por los distintos estadios de la violencia en Colombia para decir que actualmente el enfoque pasa por acabar con las estructuras de economías ilícitas. “Estamos en un momento completamente diferente y si no vemos que estamos en momentos diferentes, podemos equivocarnos”, dijo el mandatario.



Asimismo, señaló que el cambio de enfoque también implica un cambio de la causa en sí misma. “Hay una discusión política y la Fuerza Pública no está para ella, porque no es deliberante, pero yo sí. La causa es la paz y la democracia. Reconociendo en que llevamos 72 años en que no hemos podido”, comentó Gustavo Petro en este tema.



El presidente reiteró que la causa debe ser la paz y la democracia, aunque expresó que es un tema en el que “nadie sabe cómo lograrlo”, por lo que señaló que se debe “construir las formas de manera colectiva”. En ese sentido, comentó que “nuestra política pública de seguridad y estrategia deben cambiar”.



Ese cambio de política, según el primer mandatario, debe pasar por atacar las economías ilícitas. Sin embargo, aclaró que debe atacarse principalmente a la cúspide de la pirámide del narcotráfico y no a las bases populares (cultivadores y vendedores al menudeo).



“Pero hay bases que son populares, como el que la cultiva o el dealer de las calles. La cúpula, el que gana el billete de verdad, esa cúpula es la que compra las armas, organiza ejércitos y paga para organizarlos”, comentó el presidente, que apuntó hacia la influencia política que tendrían estos.



"Toca medirse es en cuántos grandes empresarios del narcotráfico se capturan, no la gente que anda con alijos en el bolsillo. Cuántas actividades de lavados de dólares se desmantelan. Cuántos compradores de contrabando detenemos", dijo el mandatario ante la cúpula de las Fuerzas Militares.



En este sentido, el presidente Petro señaló que la estrategia en contra de las economías ilícitas no solo puede ser militar, sino político y social. Esto lo afirmó luego de señalar que no tiene sentido luchar en contra de las economías cuando sus cabezas pueden reclutar fácilmente nuevos miembros para sus grupos ante el músculo financiero que tienen.



"El tema no es exclusivamente militar. Si hay 10.000 jóvenes pobres, pueden contratar los que quieran para actividades ilícitas. La estrategia de seguridad pasa construir una economía equitativa para que los sectores pobres dejen de serlo. No es una estrategia militar, sino civil y política. Atacar las estructuras ilícitas debe ser político y militar", dijo el presidente.



En cuanto al cambio de estrategia, el primer mandatario comentó la posibilidad de una reunión con “oficiales y generales con mando territorial para aclarar la nueva estrategia”. A esto, el presidente reiteró que “la reunión de mandos es necesaria porque la confusión no puede existir en una estrategia de seguridad”.



En este puto defendió su político de ‘paz total’ y de entrar a negociar con estos grupos, para que se sometan a la justicia. Sin embargo, señaló que la única forma de que se logre dicho cometido es si la Fuerza Pública actúa con la contundencia suficiente para hacer casi imposible el desarrollo de las economías ilícitas. “No se puede esperar, la función de la fuerza pública es destruir la economía ilícita en su cúpula. Ahí no puede haber confusión. No puede haber cese al fuego a la economía ilícita”, añadió el presidente en este punto.



Por último, el presidente reiteró su deseo de que no haya servicio militar obligatorio. “La gente que se arriesga debe tener un tratamiento especial, yo he sido partidario de que no haya servicio militar obligatorio”, expresó Gustavo Petro, que señaló que la única forma de logar esto es logrando un crecimiento de la base profesional de la Fuerza Pública.



“Tenemos que hablar de eso, del estímulo de los jóvenes para que puedan desarrollar una existencia vital de ingresar al Ejército”, declaró el presidente, que llegó a la conclusión de que se deben destinar más recursos a la Fuerza Pública para cumplir con ese fin. “Debe haber un salto en el salario, no podemos anular el servicio militar y profesionalizar sin tener plata”, dijo el presidente hacia el final de su discurso.