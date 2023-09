En medio del IV Congreso Internacional contra el tráfico del fentanilo y otras sustancias psicoactivas que se desarrolló durante este jueves 14 de septiembre en Medellín, el presidente Gustavo Petro reafirmó su preocupación por la llegada de esta droga al país.



(Le recomendamos leer: Preocupación en Medellín por mezcla de fentanilo con otras sustancias).



El mandatario ya se había referido hace algunos meses sobre el peligro que tenía el consumo de fentanilo en los jóvenes y los altos índices de mortalidad que ha dejado esta sustancia en Estados Unidos.

Sin embargo, durante el encuentro en Antioquia, el mandatario aseguró que es probable que se disminuya el consumo de cocaína en el país, pero que es preocupante que este se sustituya con el consumo de fentanilo.

Fentanilo Foto: Suministrada por las autoridades.

De hecho, hizo una paradoja afirmando que Colombia ha sido un país exportador de drogas, pero que no se tiene conocimiento de cómo impedir el ingreso de estas.



“Nuestro problema es si irrumpirá en Colombia, entonces miren esta paradoja, Colombia vista como un país exportador, ahora podría ser un país importador de fentanilo. Nuestro aparato de inteligencia y represivo está acostumbrado a ver cómo se evita que salga, pero no tiene ni idea cómo impedir una entrada”, sentenció el presidente.



Fue entonces cuando aseguró que el fentanilo debe tratarse como un asunto de salud pública y que no debe ser "policial" como se hecho en la lucha contras las otras drogas.



(Le recomendamos leer: Aumenta la proporción de muertes por sobredosis de fentanilo y estimulantes en EE.UU.).



“Aquí en nuestras ciudades –y es una orden que voy a impartir– los sitios de fiesta colectivas deben tener puestos de salud pública con un instrumento que permita detectar el fentanilo, para que cualquier muchacho, muchacha, que haya adquirido sustancias pueda tener, con confianza, la posibilidad de entregarlas y puedan decir con un aparato si tiene fentanilo o no”, afirmó el Jefe de Estado desde Medellín.



​La idea del presidente Petro se complementa con la estrategia que ya ha sido usaba en varios festivales de música y que ayuda a que los ciudadanos identifiquen la sustancia que están consumiendo y lo letal que puede ser en sus vidas.



“Aquí cambia el paradigma, porque si dice sí tiene, la misma muchacha va a decir no, no quiero consumir eso. Para eso tiene que haber propaganda, para eso tiene que haber información, que la ciudadanía sepa de qué se trata, no que por ignorancia muera”, concluyó el presidente.

"La irrupción del Fentanilo en los Estados Unidos, por lo menos en los últimos meses, está cambiando la configuración de la producción de sustancias en Colombia": Presidente @petrogustavo sobre la problemática del Fentanilo. pic.twitter.com/o4mREpAcMN — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 14, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

