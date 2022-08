En la mañana de este lunes la comisión de empalme designada por el presidente electo Gustavo Petro entregó un balance de lo que fue su trabajo con el gobierno saliente.



Dentro de la metodología aplicada se incluyó el sistema de semáforos, con el propósito de identificar proyectos de inversión del Gobierno saliente que están alineados o en contravía de los programas prioritarios del nuevo Ejecutivo.

Y dentro de los que fueron catalogados como semáforo en verde, es decir, que fueron destacados, hay varias iniciativas que son ampliamente reconocidas por los colombianos.



Dentro de ellas se destaca en primer lugar la iniciativa del gobierno del presidente Iván Duque de la jornada escolar única, como una alternativa para mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes de las escuelas y colegios del país.

De la misma manera, con semáforo en verde está el esquema de funcionamiento del programa Mi Casa Ya, que atiende capas medias de la población con ingresos entre 2 y 4 salarios mìnimos ubicadas en ciudades grandes y medias.

En los asuntos de salud resaltan el fortalecimiento y vigilancia del mecanismo de

giro directo (ADRES) y alivio al gasto público por aplicación de la regulación de precios de medicamentos basada en aporte terapéutico.



Pero no es lo único que se destaca. También tiene semáforo en verde la estrategia Nacional de Economía Circular, el impulso al Plan Nacional de Vacunación Covid-19, así como las medidas no farmacológicas con participación comunitaria en territorios.



También en el informe se hace énfasis en el Plan Maestro de Transporte Multimodal, en particular modo férreo y vías terciarias; la implementación de pliegos tipo en todos

aquellos sectores donde sea viable; las Zonas Digitales Rurales y el Programa de Fábricas de Productividad del sector Comercio, Industria y Turismo.



"Mantener la política de transferencias monetarias para la población en condición

de pobreza y vulnerabilidad, ampliando su cobertura y monto, unificando las distintas

transferencias en un único programa. Continuar con la política de matrícula

cero mientras que se tramita la reforma educativa y se consolida la política de

educación superior pública y gratuita del nuevo Gobierno", son otros dos asuntos que tienen semáforo en verde.



