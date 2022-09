El presidente Gustavo Petro al posesionar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) reiteró la necesidad de que el árbitro de las elecciones tenga independencia.



Le puede interesar: Gustavo Petro a bandas criminales: 'Qué pendejada un negro matando a otro negro'



Se posesionaron Fabiola Márquez Grisales (Pacto Histórico),Benjamín Ortiz Torres (Partido Liberal), Alfonso Campo Martínez (Partido Conservador), Cristian Ricardo Quiroz Romero (Alianza Verde), César Augusto Lorduy (Cambio Radical), Alba Lucía Velásquez Hernández (Pacto Histórico), Maritza Martínez Aristizábal (La U, Altus Alejandro Baquero Rueda (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada Artunduaga (Centro Democrático)

El mandatario fue enfático al señalar que el sistema electoral colombiano "necesita una reforma" y dijo que fue por ello que se decidió presentar al Legislativo el mismo proyecto que tramitó el pasado Congreso al considerar que gozaba del consenso.



Reiteró que el Gobierno no está para perseguir a nadie y si tiene que defenderse y responder lo hará con argumentos. Del mismo modo, si los argumentos y las críticas de la oposición son más fuertes, se aceptarán, porque de eso se trata la oposición.



“Y el CNE debe darles garantías, tanto a la oposición, como a las fuerzas políticas que hoy se han convertido de Gobierno, que han tomado esa decisión, como a las fuerzas que se han declarado independientes”, resaltó.



Petro igualmente les pidió a los magistrados revisar el significado de la llamada “progresividad para ampliar la participación política en Colombia, que contempla el Acuerdo final para la Paz, y cómo esta tesis hay que volverla práctica.



“Que la ciudadanía colombiana tenga, cada vez más, libertad de formar partidos políticos, como dice la Constitución, movimientos; grupos significativos de ciudadanos que se expresen en toda su diversidad”, destacó.



De acuerdo con el Presidente, en el país está sucediendo que, con la bandera de luchar contra la corrupción, "se ha encarcelado a la política".



“Ejercer la actividad política da miedo, y eso no debería ser así en una sociedad democrática. Y da miedo porque cualquier error, incluso, puede significar cárcel. Y eso sucede porque hemos llenado de normas restrictivas el ejercicio de la política. Y las normas restrictivas en el ejercicio de la política que se han vendido como fórmulas anticorrupción, lo que han generado es mayor corrupción. La corrupción se mueve entre las normas, tiene otros motores, otras razones de ser. Y tenemos una política presa; y un país no pude tener la política presa”, resaltó.

Facebook Twitter Linkedin

Posesión del magistrado Benjamín Ortiz Foto: Archivo particular

Agregó que el Acuerdo de Paz Santos-Farc busca liberarla, porque "entre más se encarcele la política", esta se degrada más y pierde calidad, y la sociedad pierde los instrumentos para solucionar sus problemas, tomar los riesgos y las decisiones ajustadas en su momento. “La sociedad gana si la política es de calidad, y la política puede ganar calidad si es libre”, concluyó.



El mandatario igualmente dijo que las elecciones que no deben tener oscuridades como la auditoría del software.



Le puede interesar: ‘La tributaria va a aumentar la pobreza’, dice ponente Miguel Uribe