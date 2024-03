Petro posesiona a nueva ministra del Deporte, director DPS y secretaria jurídica

En una breve ceremonia, el presidente Gustavo Petro juramentó a la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López; el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; y la nueva secretaria Jurídica de Presidencia, Paula Robledo. Además de la juramentación, el primer mandatario dio un discurso en el que dio sus directrices a cada uno de los nuevos funcionarios.



El mandatario comenzó su discurso diciendo que se esperaría que a estas alturas de gobierno, un año y siete meses, ya no se deberían estar haciendo este tipo de designaciones. Sin embargo, indicó que "el gobierno es un fluido, a veces no todos se adaptan". A esto sumó que parte de esto se debe a que el poder tiene la "contravirtud" de que puede hacer daño.



"Es mejor que el gobierno fluya y no se detenga, es por lo que estamos acá. El mandato de la gente quiere un cambio en Colombia. Quieren funciones diferentes. Por eso ustedes tienen la responsabilidad de generar el cambio. Si no es así, el pueblo lo demandará", añadió el presidente colombiano.



La primera en recibir las directrices del presidente Petro fue Robledo. El mandatario recordó que la dependencia que liderará es "el primer faro y el primer aviso en cuanto a normas se trata". Para el presidente Petro, la labor que asume la sucesora de Vladimir Fernández debe buscar que "no haya equivocación al máximo" frente a los decretos y leyes que se promulgue desde Presidencia.

Bogotá Octubre 29 de 2023. Elecciones Regionales 2023 El candidato Gustavo Bolivar habla a sus seguidores en la sede de su campaña. Foto: Foto Néstor Gómez - El Tiempo.

"Varios se han caído, no es que sean inconstitucionales", dijo Petro, que exculpó a Fernández y aseguró que muchas veces los decretos se hundieron por otro tipo de intereses. Sobre todo destacó el tema de las tarifas de la energía, que le tumbaron el decreto que permitía tarifas más baratas. "Un magistrado lo tumbó favoreciendo el interés particular y no general. No hubo equivocación sino la presencia del poder", dijo el primer mandatario.



A esto le sumó un pedido de que la oficina de Robledo busque aquellas normas que le ayudan a la población civil y trate de darlas a conocer.



Luego habló de la nueva ministra del Deporte, El mandatario reconoció que ya es la tercera mujer que ocupa dicha cartera en lo que va de su gobierno. A renglón seguido puso en duda en lo que se ha convertido la cartera desde que pasó de ser Coldeportes a un rengo ministerial.



"No he visto la bondad de convertirlo en Ministerio, es más una pérdida de tiempo pero así está la norma", expresó el mandatario, que reseñó que contrario a lo que se ha enfatizado en anteriores administraciones, debe privilegiarse la formación deportiva y no tanto la infraestructura.

Luz Cristina López. Foto: MIndeporte

"Viene pesando más el ladrillo que la educación (...) Creemos que el deporte es el estadio y la infraestructura pero no puede ser esa la prioridad", dijo Gustavo Petro, aseguró que parte de esa prelación parte de que las construcciones son espacios más fáciles para cometer actos de corrupción.



En ese sentido cuestionó a los Juegos Panamericanos, pues señaló que su lógica estaba enmarcada en infraestructura y no en la formación de deportistas. En este sentido reiteró la tesis de que fue Panam Sports, dueña de los derechos, los responsables de la pérdida de la sede y no el gobierno colombiano.



"Ese no es el deporte, es el negocio. ¿Qué hacemos nosotros? El mensaje es más educación menos cemento. Más educación significa que todo el colegio público de Colombia se entregue educación física. Es fundamental como un determinante de la salud", indicó Petro, que aprovechó para cuestionar anteriores reformas a la educación que habrían quitado la educación física y otras materias.



La últimas directrices fueron al nuevo director del DPS, Gustavo Bolívar. Para el mandatario, debe asumirse dicho departamento con un enfoque diferente al tradicional. En ese caso coincidió en las críticas de que el subsidio por el subsidio puede terminar causando más problemas.



"El DPS no puede ser el promotor de la pereza porque la persona se acostumbra a recibir", señaló el presidente, que a renglón seguido expresó que dicha cartera sí debe hablar de subsidios, pero focalizados en dos sectores: madres cabeza de hogar, para que estos dineros lleguen a los menores de edad, y las poblaciones de gente mayor que no tiene pensión.

Paula Robledo, directora (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Agencia de Defensa Jurídica del Estado



En ese sentido destacó las ayudas que se entregarán con el programa Colombia Mayor, a mayores de 80 años. En este punto criticó al Congreso, pues afirmó que sin reforma pensional será un sector limitado al que se podrá atender con dichos recursos. "Si ese proyecto se aprueba, pasaremos a atender millones de viejos y viejas", añadió.



"Lo que hay en el intermedio es el mundo de la educación y el trabajo. Esas son las reformas que queremos dar al DPS, esa es su función tocayo", concluyó el presidente Petro.