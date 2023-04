Este jueves, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Álvaro Leyva planteó la creación de una comisión internacional para investigar lo que llamó un "entrampamiento" a la JEP y jefes de las Farc como Jesús Santrich y que, según su tesis, habría dado origen a las disidencias de esa guerrilla que volvieron al narcotráfico y a la guerra.



A pesar de la sorpresa que generó el planteamiento -sobre todo por la instancia en la que se hizo-, no es una tesis nueva.



(Puede leer: ¿Es viable la comisión de investigación que propone canciller? Hablan expertos)

El presidente Gustavo Petro, cuando era senador, fue el primero en hablar de un supuesto "entrampamiento" contra Santrich, quien huyó de Colombia cuando estaba procesado por cargos de narcotráfico posteriores a la firma de la paz en 2016.



En noviembre del 2020, Petro planteó el tema en el Congreso de la República mientras se llevaba a cabo un debate de control político. En ese momento, mostró documentos en los que argumentaba que, supuestamente, los cinco kilos de cocaína utilizados en la operación que posteriormente llevó a la captura de ‘Jesús Santrich’ salieron de la Fiscalía o se consiguieron “con dinero de la DEA”.



“Todo obedece a un libreto para sembrar prueba con la intención de involucrar a gente de las Farc, que había hecho un acuerdo de paz, en un supuesto negociado de drogas y finalmente ante el fracaso de la operación, montan una operación controlada, con droga de la Fiscalía o con dinero de la DEA, que termina en una casa que el Gobierno le puso a Santrich, con cámaras de seguridad”, aseveró Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Seusis Pausivas Hernández, conocido por su alias de ‘Jesús Santrich’. Foto: EFE

La narrativa del "entrampamiento", sin embargo, deja a un lado hechos que están consignados en expedientes judiciales de Colombia y Estados Unidos.



Por un lado, que Santrich fue grabado mientras hablaba de negocios de coca con supuestos enviados del cartel del capo mexicano Ramón Caro Quintero, a los que recibió a instancias de Marlon Marín. Este último, hoy procesado en Estados Unidos y testigo federal, es el sobrino de 'Iván Márquez', el jefe de las disidencias de las que formaba parte Santrich.



Otro punto clave en el tema es que los señalados socios de Santrich en la operación de narcotráfico, los empresarios Fabio Younes y Armando Gómez España, fueron extraditados a los Estados Unidos y aceptaron cargos por narcotráfico. Todos cayeron en una operación con agentes infiltrados por la DEA, que fue la agencia que pidió la captura y extradición de Santrich y sus socios.



(Puede leer: Exsocio de ‘Santrich’ va hoy a audiencia en la que se conocerá su condena)



La Corte Suprema, que revisó la solicitud de extradición, terminó dando el sí para la entrega de Santrich, pero este se produjo ya cuando el exjefe guerrillero estaba en Venezuela, rearmado y al frente de la 'Segunda Marquetalia'.



Santrich fue asesinado después en territorio venezolano y el gobierno Petro ha esbozado también la tesis de que en esa muerte pudo haber jugado la inteligencia militar de Colombia.



Y la JEP, que en un primer momento ordenó la libertad de Santrich, después pidió investigar a miembros de la Fiscalía en tiempos de Néstor Humberto Martínez. Pero no por el supuesto entrampamiento al exnegociador de las Farc, sino porque consideró que la Fiscalía le negó acceso oportuno a elementos de prueba que eventualmente habrían cambiado su percepción frente a la libertad del cuestionado jefe guerrillero. ​



Sin pronunciarse sobre la responsabilidad de ‘Jesús Santrich’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) radicó a inicios de marzo una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que los habrían “engañado”, según comentó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando la jurisdicción estudiaba el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en mayo de 2019.



Pese a que en varias oportunidades la JEP requirió al ente acusador la información del caso, de las investigaciones y las pruebas recaudadas, no recibieron todo, de acuerdo con la denuncia.



El presidente de la JEP añadió que “hubo acciones de ocultamiento y falseamiento de información que en su momento solicitó la jurisdicción (...)".

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro cuando era senador. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Dos de los escuderos de Petro que siguen en el Congreso - Iván Cepeda y Roy Barreras- en su momento respaldaron la versión y hablaron de una supuesta operación “para afectar el proceso de paz”, en la que, según los parlamentarios y el mismo Leyva, habría participado el exfiscal Néstor Humberto Martínez.



Y el año pasado la vicepresidenta Francia Márquez se sumó a la teoría que defiende el Gobierno del que ella hace parte y, en entrevista con EL TIEMPO, dijo que las disidencias de las Farc surgieron porque fueron víctimas de un "entrampamiento".



Pero además, mencionó que el Ejecutivo "renegociará con ‘Iván Márquez’" porque, según ella, a él también lo habría afectado el entrampamiento.

Facebook Twitter Linkedin

Francia Márquez tuvo que retractarse por sus afirmaciones contra el exfiscal Martínez. Foto: EFE

"Él fue parte del entrampamiento. Como a ‘Jesús Santrich’, quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que le hizo el fiscal general de la Nación (Néstor Humberto Martínez), lo entrampó. Por su puesto, no estoy justificando las acciones de ‘Iván Márquez’ porque hubo otros que, a pesar de todo, sí se quedaron, pero las actuaciones de algunos funcionarios públicos en su momento contribuyeron a que eso pasara", dijo en octubre del año pasado.

Él fue parte del entrampamiento. Como a ‘Jesús Santrich’, quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que le hizo el fiscal general de la Nación (Néstor Humberto Martínez), lo entrampó. FACEBOOK

TWITTER

Martínez, quien era el fiscal general de la Nación para el momento que sucedieron los hechos, le exigió rectificar a Márquez y en efecto, la vicepresidenta, a través de su equipo jurídico, respondió que “en ningún momento mencionó su nombre” y que a ella no le consta que durante su ejercicio como Fiscal él tuviera a su cargo, “actuación procesal alguna relacionada con el señor Luciano Marín (Iván Márquez)”.



(En otras noticias: La empresa de la familia del canciller Álvaro Leyva por la que es cuestionado)

¿Qué busca el Gobierno con la narrativa del entrampamiento?

Analistas coinciden en que insistir en esta versión - y ahora en espacios internacionales como la ONU - tiene varias explicaciones.



Por un lado, hablar del entrampamiento le sirve al Presidente para alimentar la versión según la cual el establecimiento colombiano, especialmente en el gobierno del presidente Duque - aunque lo de Santrich fue en el segundo mandato de Juan Manuel Santos - ha tratado de 'hacer trizas' el acuerdo. Esto, en momentos en los que las propias Farc y los acompañantes internacionales han empezado a cuestionar a la administración Petro por los resultados de la implementación y por la falta de seguridad, especialmente en Meta y Caquetá, de los excombatientes desmovilizados.



(En contexto: Primera cita Petro-Santos tras contrapunteo por acuerdo de paz)

El Canciller @AlvaroLeyva llamó la atención del Consejo de Seguridad y aseguró que “tenemos enemigos del proceso de paz”, por eso indicó que se evaluará “si es conducente la creación de una comisión internacional de investigación de las Naciones Unidas” pic.twitter.com/NeoncxVa7w — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 13, 2023

Ricardo Abello, profesor emérito de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, considera importante que se investigue "si hubo una actuación de mala fe de las autoridades en su momento. Sería interesante poder estudiarlo y analizarlo", dice. Pero agrega que "lo fundamental ahora es que se aplique el acuerdo".



Otro tema a considerar es la cercanía que Petro tiene con Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro acogió, sin admitirlo nunca oficialmente, a la cúpula de las disidencias. También está la denuncia que ha hecho el exfiscal Martínez de una supuesta cercanía "personal" entre Leyva y Santrich.



Pero el tema central de defender la existencia de un doble juego a 'Márquez' y Santrich apunta a darle oxígeno a la polémica intención del Gobierno de negociar políticamente con grupos que traicionaron la paz y que, según las normas vigentes, solo podrían recibir tratamiento judicial.



Si se demuestra que 'Márquez' y su banda volvieron a la guerra y el narcotráfico por culpa del Estado, volver a negociar con ellos y darles beneficios de justicia transicional será una idea más sencilla de 'vender' tanto en Colombia como en el exterior.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Ruiz Massieu en Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Archivo particular

La idea de una comisión internacional que investigue el tema de por sí es polémica. Analistas mencionan que esto desconoce la existencia de una justicia independiente en Colombia que hasta ahora no ha encontrado pruebas de la existencia del entrampamiento pero que, llegado el caso, tendría toda la legitimidad para investigar.



Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, explicó en rueda de prensa que la Secretaría de la entidad debe analizar la pertinencia de la propuesta.



"La solicitud de una comisión de investigación a Naciones Unidas que mencionó el canciller no deja de ser una suerte de anuncio. Lo que normalmente es el procedimiento para este tipo de análisis, y eventualmente un establecimiento de cualquier tipo de comisión, es que se le formaliza al Secretario General con información puntual de lo que se pretende investigar”, explicó.



Ruiz añadió que, una vez llegue a la secretaría general, esta analizará si tiene elementos, ventajas comparativas y si procede una comisión de carácter internacional.



“Luego viene una interacción con el Estado miembro que está solicitando tal comisión para ver si hay entendimiento de cuáles son las situaciones que Naciones Unidas puede realizar contra las funciones que a las instituciones del Estado le corresponden. Si eventualmente hay entendimiento de los términos de referencia de tal comisión, de las actividades complementarias, ya se puede tal vez materializar en una comisión independiente e internacional”, concluyó.

Leyva, por su lado, considera que la creación de dicha comisión sí es viable. En la mañana de este viernes, en sus redes sociales, manifestó: "Un mecanismo internacional para investigar un posible entrampamiento a la JEP es dable. Se trata de impulsar a un altísimo nivel una investigación adelantada y dada a conocer por la propia JEP. Nunca he mencionado nombres. Nunca. Raro que algunos medios sí. Ya se verá".

Un mecanismo internacional para investigar un posible entrampamiento a la JEP es dable. Se trata de impulsar a un altísimo nivel una investigación adelantada y dada a conocer por la propia JEP. Nunca he mencionado nombres. Nunca. Raro que algunos medios si. Ya se verá. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) April 14, 2023

Y es que durante su intervención en el Consejo de Seguridad expuso que algunos, como él, han considerado que lo que se buscó "fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque sí tenemos enemigos del proceso de paz".



"Después de reflexionarlo, veremos si es conducente la creación de una comisión internacional de investigación de las Naciones Unidas. Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos se han implementado con el fin de investigar alegaciones de violaciones del derecho internacional", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

Expertos consultados por este diario, sin embargo, no ven tan viable que esta solicitud pueda tener éxito. Angelika Rettberg, investigadora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz, no imagina a la ONU acogiendo la iniciativa.



“Puede leerse como interferencia parcializada en los asuntos internos de Colombia y riñe con la separación de poderes. Mejor que se investiguen esas acusaciones desde las propias instituciones colombianas”, dice.



En eso concuerda la docente Lozano, quien añade que la propuesta no es fácil de implementar. "Es posible que si los hechos tienen que ver con procesos penales internos, la ONU le pida al Estado que se haga cargo internamente y de esta forma la comisión no entraría a verificar estos casos puntuales".



Advierte que si el Gobierno quiere que esto se haga realidad, "debe ser muy estratégico" pues, expone que en los casos para los que Colombia buscaría apoyo de investigación "son de competencia interna".



Aura Saavedra y Juan Pablo Penagos

REDACCIÓN POLÍTICA