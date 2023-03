Por cuenta de la reforma de la salud, la aplanadora del ‘gobierno del Cambio’ –que hace unos meses logró pasar en tiempo récord en el Congreso la tributaria más alta en la historia del país y una polémica modificación a la ley de paz que abrió las puertas a gabelas a los narcos que se sometan a la ‘paz total’– está, literalmente, pasando aceite.



La radicalidad de la propuesta, que recoge las ideas del petrismo duro y que dejó por fuera la visión de los sectores técnicos del mismo Gobierno, ya venía generando fisuras en el gabinete y hasta en el mismo Pacto Histórico, donde las posiciones de los presidentes de Senado, Roy Barreras, y de Cámara, David Racero, son diferentes frente a la reforma de la ministra Carolina Corcho. Tanto que Racero está graduando a Barreras, poderoso senador clave para el triunfo de Petro, de ‘jefe de la oposición’.



Era un secreto a voces que el gabinete estaba dividido y evidente que a las mayorías de la coalición no les gustaba lo poco que se conocía sobre el proyecto, pues fue socializado con cuentagotas, y su respaldo estaba en duda.

Los presidentes del Congreso durante el acto simbólico de la radicación de la reforma e la salud. Foto: Prensa David Racero

Pero una vez el texto se conoció, comenzó una crisis que estalló el lunes con la salida del Gobierno de Alejandro Gaviria, ministro de Educación, quien dejó el cargo luego de varias filtraciones sobre sus reparos a la iniciativa. Previamente, los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ anunciaron que no acompañarían el proyecto tal y como fue radicado. Y Roy arremetió contra Corcho: dijo que es ideologizada. Y aunque asegura que la reforma va a ser aprobada, cree que son necesarios varios ajustes.

Cuando Petro llegó a la Casa de Nariño logró consolidar un gabinete diverso que se dividía entre los activistas y los técnicos, unas voces más radicales y otras más de centro. Armó, además, una coalición de gobierno que incluyó a los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’, antagonistas a su ideología de izquierda, lo cual le permitió tener una aplanadora.



Era una tensa calma, porque si bien había diferencias, se comentaba que la ropa sucia se lavaba en casa: “Podía haber tormentas en el interior, pero no hacia afuera”, dice Enrique Serrano, docente de la U. del Rosario. Si bien el Gobierno había tenido momentos críticos, expertos coinciden en afirmar que estamos ante una encrucijada y que dependerá de la habilidad política de Petro lograr alinear nuevamente su gabinete, así como a la coalición.

Para Serrano, Petro tiene un doble problema: el ritmo con el que quiere hacer los cambios y el lenguaje político que está usando, algo que no es sano para un proyecto que afecta a todos los colombianos. “La sensación de capricho de Petro es bastante ostensible y evidente, entonces eso ha hecho que el país político no le juegue ni a hacerlo rápido ni le juegue a ese lenguaje muy inquisitivo en el que actúa”.



A los ministros, Petro ya les envió un mensaje: pidió “lealtad”. Y con la coalición, ya se reunió, por lo que el camino es “negociar y conciliar”, aseguró el analista Yann Basset.



No parece sencillo, pues para asegurarse los votos de ‘la U’, conservadores y liberales, deberá aceptar las propuestas que estos le entregarán mañana, las cuales esperan ser acogidas en la reforma de la salud. De lo contrario, radicarán su propio proyecto, como lo hicieron el Centro Democrático y Cambio Radical.

Germán Vargas Lleras y la bancada del Partido de Cambio Radical, presentaron un nuevo proyecto de Reforma a la Salud ante el Congreso de la República. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

El problema no es que radiquen su iniciativa, sino que Petro se quedaría solo con los votos del Pacto, ya que todavía no se asegura los de la Alianza Verde, que no toma postura. Esto no le alcanza.



Ahí entraría el Gobierno en una encrucijada y tendría que ceder, o encontrar un término medio para el futuro de las EPS. Los tres partidos no están de acuerdo con su desaparición, tal y como lo plantea el Ejecutivo. No obstante, coinciden en privilegiar atención primaria y en eliminar la integración vertical.

Esta crisis, según Óscar Bernal, profesor de Medicina de la Universidad de Los Andes, se hubiera evitado si el Gobierno socializaba de una manera adecuada el proyecto. “Aunque el Ministerio diga que generó espacios, los espacios eran más para escuchar a quienes estaban de acuerdo con ellos”, explicó y dijo que se está a tiempo de hacer el debate.



Desde el Pacto Histórico, que ha cerrado filas en defensa de Petro, dicen que no se puede hablar de crisis de gobernabilidad, sino que es algo natural en una democracia. El representante a la Cámara por esa coalición, Gabriel Becerra, comenta que la salida de Gaviria era natural, teniendo en cuenta que “en el Gobierno tiene que haber cohesión frente a una política”, y él no estaba alineado.

El balance de la que hasta ahora es la peor semana para el gobierno Petro, que se inició con la crisis de gabinete y se cierra con el escándalo que podría poner ante la justicia a su hijo mayor, Nicolás Petro, deja varios mensajes. Por un lado, un Presidente que prescinde de una ficha como Gaviria, de puro centro político, enviando una clara señal de que no aceptará que su gobierno se perciba como dividido frente a sus grandes apuestas.

Las fuerzas más duras del petrismo ganan más voz en el gabinete con la salida de Gaviria. Pero no se trata de un juego de suma cero: perdió el centro, aunque lo que pasó no se puede interpretar como un espaldarazo pleno a la ministra Corcho y su radical propuesta. Por el contrario, y así lo dijo el Presidente en sus reuniones con los liberales, conservadores y ‘la U’, lo que se viene es una concertación de la reforma de la salud. Y en esa concertación, el fin de las EPS, que es la cruzada personal de la ministra, está por lo menos en cuidados intensivos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

