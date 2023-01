El presidente Gustavo Petro convocó a los ciudadanos la semana pasada a “discutir en las calles” las reformas que planea adelantar en este año. Entre ellas está la de salud, pensión y la laboral. La idea, aunque ha recibido respaldo, también ha sido fuertemente criticada.



Analistas consultados por este diario coinciden en que el jefe de Estado, con esta iniciativa, está poniendo un punto de partida respecto al apoyo popular que pueden tener las reformas.



Por eso para Andrés Segura, consultor en asuntos públicos y docente de comunicación política, esta idea le puede ser útil a Petro porque “lo que se busca es que la percepción sobre el apoyo se traslade hacia las medidas y de alguna forma se reoriente la manera en que los congresistas interpretan el clima de opinión de los colombianos”.



En el Pacto Histórico consideran que la propuesta es una forma de construir puentes. David Racero, presidente de la Cámara, asegura, por ejemplo, que los cambios que proponen deben tener concertación. “Es la forma de construir el Estado de bienestar que nunca hemos tenido”, dice.



Desde el Partido Verde, la representante Carolina Giraldo resalta que siempre será importante “que la ciudadanía conozca y debata las reformas que impulsa el Gobierno”, pero aclara que debe haber un objetivo puntual a la hora de sacar los temas al espacio público, por eso señala que hasta el momento no es claro si el Presidente “está proponiendo marchas, audiencias públicas en parques u otra forma de participación”.



Otra percepción tiene su colega de Cambio Radical, el senador David Luna. En diálogo con este diario, explica que Petro busca “desacreditar y desinstitucionalizar a los órganos que deben tomar finalmente las medidas. Estamos viendo un Petro presidente muy parecido al Petro que fue alcalde”, afirma.



Jairo Libreros, profesor de Ciencia Política de la Universidad Externado, coincide en eso y sostiene que el mensaje del jefe de Estado es “equivocado” y mal diseñado, pues “desinstitucionaliza la capacidad que tiene el Congreso para ser el centro ideal del debate y deja por fuera a sectores que tienen voces calificadas”. Menciona, además, que con esto, Petro busca una distracción para ganar tiempo “para completar el articulado o para no someterlo al escrutinio de los expertos”.

Eso sí, todos coinciden en que esta propuesta también es una forma de adelantarse a los retos que implicará sacar adelante sus proyectos.



Luna dice que estos trámites en el Legislativo no serán tan fáciles como sucedió en el primer semestre del Congreso, pues las reformas pensional y de salud, por ejemplo, “tienen más oposición en el colombiano de a pie que puede ver afectados sus ahorros y su cobertura de salud”.



Ahora bien, mientras el mandatario convoca a ciudadanos a las calles, distintos sectores esperan conocer los textos de las reformas para discutirlas.



Aliadas, una alianza de 25 gremios y asociaciones empresariales, ha instado a las partes a mantener un diálogo tripartita para avanzar en la reforma laboral. Igualmente, en un comunicado, organizaciones del sector salud pidieron contar con espacios para la deliberación y concertación “con la voz de todos los actores, como lo ha prometido el Gobierno (...) Esto comienza por conocer el texto de la reforma, previa su discusión por el Legislativo”, enfatizaron.



¿Es una medida populista?

Las voces críticas también llegaron desde la oposición, ya que en el Centro Democrático tildaron la propuesta de populista. Así lo mencionó la senadora Paloma Valencia. Pero para Segura, la forma en la que está planteada la iniciativa no representa una expresión populista “porque se propone como un complemento al ejercicio que se llevará en el Congreso. No se está profundizando un antagonismo entre pueblo vs. élites”.



Distinto piensa el abogado Ramiro Bejarano, quien le expuso a EL TIEMPO que el talante de Petro es manejar una democracia plebiscitaria.



“Eso consiste en una forma de gobierno en la que el gobernante de turno pretende avalar sus decisiones mediante una especie de plebiscitos en las calles. Eso me parece que es propio de dictaduras, es lo que llamaban en la época de Uribe el estado de opinión”, explicó.

Para Bejarano, este estilo de gestión termina afectando a la oposición porque señala que esta se queda sin instrumentos para expresarse contra el Ejecutivo, pues ya no tiene la salida de debatir en las calles.



El abogado insiste en que el Congreso es el espacio donde se deben debatir las ideas. “Pero entonces el doctor Petro y Gobierno son de la siguiente idea: si no le gusta, entonces convoquemos a la gente. Me parece peligroso”, repara.



El presidente Petro se ha defendido frente a las críticas. Argumentó que las reformas “se han discutido por los movimientos sociales (sic) desde hace años en las calles” y puso como ejemplo que “la mayor reforma laboral progresista de la historia de Colombia se discutió entre Alfonso López, el presidente y el movimiento obrero, en la plaza pública”. Insistió en que la plaza pública también es un lugar de discusión.



Lo que se espera ahora es conocer más detalles de cómo se hará esta convocatoria, la cual está citada para el mismo día que la oposición llamó también a movilizarse. Será un cara a cara en las calles.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

