Diego Molano, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Iván Duque, señaló que en la actual administración encabezada por el presidente Gustavo Petro hay "un problema de comunicación interno muy grave".

En entrevista con María Isabel Rueda, Molano se refirió al problema que surgió luego de que el Eln desmintió un acuerdo bilateral del cese del fuego que anunció el mismo presidente Petro.



"A todas luces estamos viendo a un gobierno con un afán de mostrar resultados de paz, con aceleración de anuncios", explicó.



El exministro manifestó que para llegar a un cese bilateral se debe incluir una fase de negociación previa.



"El cese bilateral significa que ellos no van a atacar a la Fuerza Pública, pero el problema grave de la violencia es entre ellos, es la disputa por el narcotráfico entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln, o entre las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’, o entre las mismas facciones de las disidencias, que son los que cometen masacres y asesinan líderes sociales", expuso.



Molano también enfatizó en que la Fuerza Pública "no puede dejar de actuar para controlar esas disputas entre ellos mismos, que sobre todo son por el negocio del narcotráfico". Agregó que para este objetivo es necesario tener exigencias previas.



Para él, dichas exigencias son: incluir el narcotráfico como un tema de agenda, dejar de reclutar menores de edad y que estos sean liberados antes de iniciar cualquier negociación y finalmente, que no sigan extorsionando en las regiones "como lo vienen haciendo", dijo.



Molano, en la entrevista publicada en este diario, también criticó algunas actuaciones del Gobierno en lo que tiene que ver con el objetivo de lograr lo que han denominado la 'paz total'.



Afirma que se está improvisando en aspectos de la seguridad nacional y que no hay una agenda definida. Para él, esto puede poner en riesgo, incluso, "la misma legitimidad de los procesos de paz simultáneos".



En los reparos, también incluye que hay "graves las señales en términos del debilitamiento que puede estar sintiendo la Fuerza Pública. Le dicen que en búsqueda de la ‘paz total’ no puede hacer operaciones militares ni aéreas estratégicas; la debilitan en el presupuesto y en el servicio militar".



El exministro sostiene que "no puede pasar que, de un proceso de paz, la Fuerza Pública salga debilitada, cuando por el contrario debería salir fortalecida, porque su misión es proteger a los colombianos y brindarles seguridad a todos. Si la Fuerza Pública no opera, lo que vamos a ver son ciudades inundadas de microtráfico, que generará más violencia".



