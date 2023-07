En el país hay revuelo por una frase que pronunció el presidente Gustavo Petro la semana pasada en Buenaventura. Lo hizo para presentar un programa que pretende combatir la delincuencia juvenil y brindar oportunidades de estudio a la comunidad.



Respecto a este programa, el jefe de Estado ya lo había anunciado desde septiembre del año pasado, pero hasta ahora se empiezan a conocer más detalles.



(Puede leer: El Pacífico será la próxima sede de gobierno en territorio de Gustavo Petro)

Las palabras que han generado polémica las dijo en su visita el viernes pasado a la ciudad, la cual ha estado bajo la amenaza de grupos armados y bandas criminales. Allí presentó el programa 'Universidad en el territorio' para Buenaventura. La idea, según expuso, es abrir 1.000 cupos universitarios.



Pero luego, aseguró: "Ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz; serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad".

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en diálogo con Blu Radio, se refirió a dicha frase y aclaró: "El no matar es una metáfora. Los jóvenes en Colombia, cuando no tienen oportunidades, terminan siendo cooptados por quienes desde la ilegalidad les generan unas oportunidades terribles porque son oportunidades de entrar a bandas que su lógica es la violencia y terminan enfrentados jóvenes con jóvenes matándose”, dijo.



El ministro, igualmente, anunció que el pago sería mensual y cercano al millón de pesos. “ (El pago) no es para toda la vida, es mientras los sacamos y logramos que ingresen a alguna actividad académica, algo que los aleje de espacios delincuenciales. Inicialmente planteamos un año y vamos evaluando el desarrollo del programa”.



La idea, sin embargo, ha generado críticas entre ciudadanos que no están de acuerdo con que haya un pago para quienes han cometido delitos.



Este proyecto Petro ya lo implementó cuando fue alcalde de Bogotá. En ese momento, a la iniciativa se le conoció como 'Jóvenes en Paz' y duró un año. El objetivo era brindarles estudio a los jóvenes que dejaran de delinquir.



"Si nosotros trasladamos esto a nivel nacional, ubicamos el mapa de calor de tasas de homicidio urbanas, seguramente aparece Cali, Palmira, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Tibú, etc. y allí ubicamos y rehacemos el programa 'Jóvenes en Paz' pero no con 10 mil sino 100 mil jóvenes buscando, a través de un cambio de recursos, no entrar o dejar de estar en bandas”, aseguró Petro en septiembre del año pasado.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA