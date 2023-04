Para este viernes se tenía estipulada una jornada de 'Gobierno Escucha' en Sevilla, Valle. Sin embargo, las condiciones climáticas le impidieron a la delegación del Ejecutivo llegar a la zona.

"Lastimosamente debido a las condiciones climáticas la delegación de gobierno no pudo llegar al evento programado en Sevilla, Valle. He pedido reprogramarlo para poder encontrarnos en los próximos días", aseguró el jefe de Estado.



Inicialmente se había contemplado la presencia de Petro para este evento. Desde la Consejería de las Regiones habían manifestado que el encuentro estaría liderado por el Presidente. Pero, según la agenda de Casa de Nariño, ese viaje no fue incluido este 14 de abril.



En desarrollo...