En medio de la gira por Costa Rica, el presidente Gustavo Petro se reunió con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Después de un encuentro a puerta cerrada, el mandatario colombiano dio una declaración en la que destacó la importancia del tribunal internacional e hizo una propuesta al sistema interamericano.



En primer lugar, Petro resaltó el papel que ha jugado la Corte como “barrera contra el autoritarismo y las dictaduras”. Sobre esto, el presidente apuntó a que muchos países del continente están destruyendo “los derechos fundamentales” y el tribunal ha contrarrestado estas situaciones.



“Soy presidente gracias a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, fue uno de los puntos que destacó Petro sobre la corte. Vale recordar que el tribunal falló a favor de Gustavo Petro en su demanda contra el Estado colombiano por su suspensión e inhabilitación por parte de la Procuraduría cuando fue alcalde de Bogotá.

Buena parte de su intervención giro sobre esta sentencia, aunque lo hizo de forma velada. “La Convención Americana obliga a sus firmantes a que sea obligatorio aplicar sus sentencias”, dijo el mandatario colombiano, que apuntó a la controversia que hay en el país por cuenta de la sentencia en su caso y que determinó que solo un juez penal puede suspender los derechos políticos.



“Todas las sentencias de la Corte IDH, los 28, Colombia no las ha cumplido, solo una. Para nosotros son obligatorias, lo dice la ley, lo dice la constitución y lo demostraremos en nuestro gobierno. Colombia será un país que no solo respetará el bloque de constitucionalidad, sino que le pide a todos los países de América que hagan lo mismo”, destacó el mandatario.



Sobre esto, también rechazó las invitaciones a renunciar a la competencia de la Corte y a los mensajes de otros gobernantes de debilitar esta instancia. “En lugar de acabar el sistema americano, tenemos que fortalecerlo”, destacó el mandatario, que pidió un mayor aporte financiero a favor de la Corte IDH para que “se corten los tiempos, para que sea un instrumento eficaz de la justicia. Donde hay justicia, hay paz. No es acabando el sistema interamericano que avanzaremos, es protegiéndolo y ampliándolo”.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Costa Rica, Rodrigo Chaves. Foto: Presidencia

En este punto lanzó una propuesta para reformar el sistema interamericano de derechos humanos, específicamente la carta interamericana: “una ampliación de la declaración de los derechos humanos que cobije de forma explícita los derechos de la mujeres, la naturaleza y derechos colectivos y sociales, que no eran reconocidos cuando comenzó la vida del sistema interamericano”.



Por último, el primer mandatario destacó que el próximo 9 de abril se va a reunir la Corte IDH en Colombia. Este destacó que se haga en esta fecha, pues en 1948 nació el sistema interamericano en Bogotá, en la misma fecha que ocurrió el Bogotazo. “Nos arroja un hecho que no es solo una coincidencia. Es un hecho mágico que debe ser discutido por gobernantes de todas las américas”, concluyó.