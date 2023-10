Presidente pide unidad a ministros para atender al Pacífico y que no se 'echen codo'

Además de los anuncios de un Gobierno con el Pueblo de dos semanas en el pacífico, el presidente Gustavo Petro habló desde Tumaco (Nariño) sobre los planes que tiene el Ejecutivo con la región. En ese sentido hizo un llamado a todo su gabinete para unirse para trabajar por el Pacífico y por Tumaco.



“No puede haber ministros tirándose el codo con el otro ministro porque no hay equipo”, fue el mensaje del primer mandatario a su gabinete. De acuerdo con el presidente, todos sus ministros deben estar enfocados en la transformación industrial del territorio, pues esta tarea no la puede hacer uno solo: “eso lo hace el equipo”-



En esa línea, el mandatario cuestionó que cada cartera vaya por aparte y que la intención sea mostrar pequeños logros como propios. “Cada ministerio diciendo es que voy a mostrar que cambié las latas de una casa. Entonces no estamos apuntando al centro de la transformación del territorio, no estamos haciendo paz ni creando justicia social, ni haciendo ningún cambio”, añadió.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Según Gustavo Petro, ese tipo de comportamiento “no sirven” debido a que lo único que termina causando es la construcción de burocracia. Para este, si no se logra la unidad debida, se terminan desperdiciándose las oportunidades de trabajo en el pacífico.



En ese sentido, apuntó a que su gabinete debe estar listo para cuando lleguen a hacer el gobierno de dos semanas en el territorio. “Para la reunión aquí del litoral pacífico, el Gobierno tiene que llegar listo es con las baterías de la transformación social y económica del territorio”, apuntó.



En esa misma línea, el presidente dijo que si no son ellos, la tarea quedaría a otras administraciones. “Si no, toca esperar el próximo gobierno o quien sabe cuál Gobierno para poderlo hacer y es este gobierno el que tiene las esperanzas depositadas para hacer ese cambio”, concluyó.

El gobierno Gustavo Petro desde Tumaco, en Gobierno con el Pueblo. Foto: Presidencia

En ese mismo espacio, el primer mandatario se fue en contra de la política de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno de Juan Manuel Santos. En ese mismo sentido cuestionó nuevamente el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la emergencia económica en La Guajira y apuntó a que esta es la razón para no haber hecho el Gobierno con el Pueblo de dos semanas en dicha región.