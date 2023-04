Durante su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington, Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta para rehacer la carta democrática de ese organismo y para que Venezuela sea reintegrado al sistema Latinoamericano de derechos humanos.



"Yo les propongo rehacer la carta democrática y en el camino arreglar nuestras cuentas. Indudablemente, no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta, han sido miles de latinoamericanos y la crítica no es hacia un lado, sin mirar al otro lado, polarizándonos y destruyendo el contenido de un pacto democrático", señaló el presidente.

Palabras del Presidente de #Colombia Gustavo Petro @petrogustavo en sesión extraordinaria del Consejo Permanente (3/3) pic.twitter.com/MDIiXBIwWR — OEA (@OEA_oficial) April 19, 2023

Petro hizo énfasis en que su interés no es recortar la carta democrática de los 70 sino ampliarla e incluir todos aquellos asuntos que en aquel momento no se trataron, como los derechos de la naturaleza y el rol de la mujer en la sociedad.



El mandatario también señaló que su interés es que Venezuela reingrese al sistema Latinoamericano de derechos humanos y que en esa línea, se debe hablar con Cuba para que ingrese por primera vez.

Presidente Petro junto con Luis Almagro, Secretario General de la OEA- Foto: Cristian Garativo. Presidencia

"Una democracia más rica que no está en la Europa Occidental, que es una lucha de la humanidad para traerla como una democracia mucho más profunda que la antigua democracia participativa liberal, sin negarla. América Latina puede ser el vocero mundial de ese proyecto de carta democrática", agregó.



Finalmente se refirió nuevamente a la situación de Pedro Castillo, exmandatario del Perú, y cuestionó que funcionarios electos por voto popular puedan ser destituidos no por una sentencia judicial, sino porque no tienen las mayorías en el Congreso.



"Pero ¿no miramos Perú entonces? No, hay ahí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos, es decir, en contravía de la carta", concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

