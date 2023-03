El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía al mediodía de este jueves que adelante todas las investigaciones necesarias sobre las actuaciones de su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, quien actualmente es diputado en el departamento del Atlántico.



El mandatario no detalló la razón de la petición, pero lanzó durísimas advertencias y señaló que hace el pedido al ente investigador por "la información que se rumora en la opinión pública" sobre sus allegados. Al parecer, las versiones tendrían que ver con acercamientos no aprobados por el Gobierno con organizaciones al margen de la ley en el marco de la paz total.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/erVs8bJx4r — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023

"Reitero que el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda", escribió Petro.



"Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad", añadió.



El Presidente también dijo que su prioridad es la búsqueda de la paz y que "quien quiera intervenir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia".



Remató señalando que confía en que su hermano y su hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetará "las conclusiones a las que llegue la justicia".



Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que a la fecha no se ha tomado ninguna decisión sobre los presuntos pagos de sobornos por parte de delincuentes a particulares para colarse como beneficiados a la paz total. La Fiscalía, según informaron las fuentes de manera extraoficial, seguirá investigando. Añadieron que el hermano de Petro solo ha aparecido en estas indagaciones como testigo, y, hasta el momento, nada se ha hablado del hijo del presidente.



ELTIEMPO.COM Y REDACCIÓN JUSTICIA