Presidente Petro da sus razones para mantener denuncia contra Andrés Pastrana

Este martes, el presidente Gustavo Petro asistió a la diligencia de conciliación con Andrés Pastrana en el búnker de la Fiscalía. Antes de entrar a la principal sede del ente acusador, el mandatario publicó un breve comunicado en el que explicó las razones por las que sigue con la denuncia en contra del expresidente.



"He acudido al búnker de la Fiscalía a defender la honra y buen nombre de mi gobierno", dijo el primer mandatario. Luego, expresó que una de las principales razones para seguir con la acción judicial es que su cargo apenas dura cuatro año, pero su condición de ciudadano no cesa.



"Ser presidente tiene u periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero. Aún a riesgo de nuestra propia vida", declaró el presidente Petro frente a la denuncia que puso en contra de Andrés Pastrana por sus comentarios en redes sociales.

PETRO Y PASTRANA Foto: MAURICIO MORENO / CÉSAR MELGAREJO (EL TIEMPO)

En otro de los apartes del comunicado, este dijo que cree y defiende las instituciones las cuales tiene el actual "privilegio de dirigirlas", por eso señaló que va a la Fiscalía "en busca de justicia". A lo que agregó: "nadie puede estar por encima de la ley".



"Respeto las diferencias, pero no respondo a la violencia del lenguaje, reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal", dijo el el actual mandatario.



En ese sentido justificó su acción en que busca que los líderes den ejemplo y que se tenga en cuenta que "en nuestra condición de figuras públicas no se rebase el límite de la libertad de expresión". En esto añadió que debe cumplirse con el principio de que cada denuncia debe ser soportada con pruebas.



Gustavo Petro anunció en el comunicado que la indemnización que busca, y si se llega a dar en la conciliación o en el proceso judicial, "será destinada a una fundación con objeto social".



"El país sabe que la Fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que, como canijos, pretenden sacar provecho politiquero de la justicia", concluyó el actual mandatario frente a la acción judicial que tiene en contra del que fue presidente entre 1998-2002.

Las razones del proceso judicial

El choque que hoy tiene a Gustavo Petro y a Andrés Pastrana ante la Fiscalía se debe a un intercambio de mensajes por redes sociales.



El choque comenzó debido a que el presidente Petro compartió una publicación sobre una captura de cinco miembros de la Armada, que estarían vinculados con acciones relacionadas con el narcotráfico. "No admitimos ningún miembro del Estado que este en contacto y a favor del narcotráfico.", fue el comentario del mandatario.

El expresidente Andrés Pastrana llegó a la Fiscalía a una conciliación con el presidente Gustavo Petro, quien lo denunció por el delito de injuria al señalarlo de que supuestamente tenía nexos con el narcotráfico Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Esto fue aprovechado por Pastrana para lanzar duros comentarios en contra del gobierno y de la política de 'paz total', que ha buscado llegar a acuerdos y procesos de diálogo con distintos alzados en armas y actores ilegales.



"Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total", fueron las palabras del expresidente que generaron la molestia de Gustavo Petro.



"Lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo", fue el mensaje de Gustavo Petro, que aprovechó el mensaje para cuestionar que el nombre de Andrés Pastrana aparece en el listado de invitados de los vuelos privados del sindicado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.