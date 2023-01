El presidente Gustavo Petro ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, enviar una comisión para que se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad.



"Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios", dijo el jefe del Estado.



El tema ha tenido un gran eco internacional por informes periodísticos que muestran el drama de la gravedad de la situación.



Así, por ejemplo, Univisión emitió un informe especial en el que muestra algunos casos de esta situación que está acabando con la infancia de las niñas indígenas de esta zona del país y empeorando sus condiciones de pobreza.



Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios

Como muestra, narró el caso de una adolescente de 15 años que habría sido víctima de violación múltiple por militares en el 2019 al interior de un baño público de San José por cuatro días donde, además, la tuvieron sin comida.



Otro de los casos que relataron en el informe fue el de una menor de 10 años que habría sido violada por un militar de Estados Unidos, también en el 2019. Fue obligada a dar a luz, pero no pudo ejercer su maternidad debido a que por su edad no entendía ni asimiló el proceso.



Los medios han dicho que en ambos casos la situación fue la misma. Han pasado años y la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones, pese a que estos procesos, en el papel, deberían ser condenados con cárcel de 12 a 20 años.



