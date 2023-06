La novela de la pelea entre la jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, y su embajador en Venezuela, Armando Benedetti –que escaló esta semana hasta destapar un nuevo episodio de chuzadas ilegales en el país, según investigaciones de la Fiscalía– se cerró ayer con la salida del Gobierno de los dos altos funcionarios.



El mismo Petro lo anunció en la ceremonia de ascenso de subtenientes en la Escuela Militar José María Córdova, donde insistió en que en su mandato no se han ordenado chuzadas y, sin mencionar su nombre, lanzó duras pullas contra el fiscal Francisco Barbosa.



Tras una semana de ‘fuego amigo’ en el Ejecutivo, el jefe de Estado señaló: “Mi funcionaria querida y estimada (Sarabia) y el embajador en Venezuela (Benedetti) se retiran del Gobierno”. Argumentó que no se trata de un reconocimiento de ninguna actuación irregular, sino de que, debido a su alta posición, “no se pueda tener la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación”.



Lo anterior ocurre luego de que el escándalo por el caso de Marelbys Meza, exniñera de Sarabia que fue sometida a una prueba de polígrafo por el robo de 7.000 dólares, se convirtiera en una investigación de un caso en el que, dice la Fiscalía, también hubo interceptaciones ilegales en contra de la niñera y de Fabiola Teherán, otra empleada de la jefa de Gabinete.



El fiscal Barbosa reveló el jueves que funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional falsearon una orden judicial relacionada con el ‘clan del Golfo’ para interceptar ilegalmente las líneas telefónicas de las dos mujeres.



Marelbys Meza, Laura Sarabia y Armando Benedetti.

En su discurso, el Presidente reafirmó lo que ya había escrito en su cuenta de Twitter. “A nadie se le ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal, ni contra ilustres y poderosos exfuncionarios ni (contra) personas humildes. Eso no es cierto. No se ha dado esa orden ni se dará”, dijo.



Aunque no hizo mención directa del escándalo de las chuzadas del DAS (episodio del que él mismo fue víctima) sí agregó: “Aquí no puede quedar ni mancha ni duda de que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron”. Esto, pese a que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio por hecho que hubo una actuación irregular en la actuación de la Dijín. “Tiene que descubrirse quién dio la orden”, manifestó el mindefensa.



En su intervención, Petro hizo una cerrada defensa de la inocencia de Sarabia, a la que describió como una madre primeriza que había sido víctima de un grave delito (el robo) y cuya actuación posterior, agregó, fue apegada a la ley.



Así, dijo que el uso del polígrafo asignado a la seguridad de la Casa de Nariño para determinar si Meza era o no responsable del hurto había seguido todos los protocolos legales e, incluso, sentencias de las altas cortes. En este episodio, la Procuraduría General de la Nación ya abrió indagación preliminar contra Sarabia y otros funcionarios, con el objetivo de determinar si hubo irregularidades por el uso de bienes del Estado en una situación que no necesariamente era oficial y por el posible abuso de autoridad que denunció la niñera de Sarabia.



Petro no se refirió a cómo los teléfonos de las dos empleadas bajo sospecha terminaron en una investigación contra el ‘clan del Golfo’ ni a los señalamientos que el propio Benedetti hizo esta semana contra Sarabia, de quien preguntó en un tuit: “¿Ella chuza?”.



Quiénes suenan

Es así como terminan saliendo dos personas que aunque no eran de la entraña petrista se convirtieron en las más cercanas al hoy primer mandatario desde el comienzo de la campaña presidencial. En el caso de Laura Sarabia, el Presidente pierde a la que él mismo llamó ayer su “mano derecha”. Sarabia, antes de ser jefa de Gabinete, trabajó con Benedetti: le manejaba no solo su agenda, sino que era su canal con varios de los ministros.



Sarabia, a través de un comunicado, dijo que “luchará profundamente” por defender su reputación y su nombre de “todas las acciones malintencionadas que han rodeado todos estos episodios”. “Tengo plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular. Estaré presta a rendir todas las explicaciones”, dijo.



Benedetti –con quien Petro compartió escaño en el Senado hace más de tres lustros y quien fue su principal alfil en la campaña en la Costa– señaló por su lado: “Ha sido un gran honor acompañarte en estos meses. Espero que Colombia sepa valorar y aprovechar la gran oportunidad que tu gobierno representa”. Ahora, el Gobierno deberá enviar una nota a Venezuela avisando de la salida del embajador. Fulvia Benavides, cónsul en Caracas, y Germán Castañeda, hombre de confianza de Benedetti, suenan como encargados mientras el Presidente decide en propiedad.



Para jefe de Gabinete, Petro estaría buscando perfiles de su entera confianza, entre quienes lo acompañaron en la alcaldía de Bogotá. Jorge Rojas (actual embajador en la UE), la ministra Susana Muhamad y el jefe de la UNP, Augusto Rodríguez, son nombres mencionados en esa lista.

REDACCIÓN POLÍTICA

