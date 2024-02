Pese a llamados, Gobierno mantiene silencio frente a situación en Venezuela: ¿por qué?

Mientras en Venezuela el chavismo arrecia su represión preelectoral mediante arrestos y persecución a opositores, en Colombia aumenta la presión contra el presidente Gustavo Petro por el silencio que se ha mantenido frente a las recientes decisiones del régimen de Nicolás Maduro.



Esta semana, por ejemplo, 20 congresistas de la República firmaron una carta en la cual le piden al jefe de Estado emitir algún pronunciamiento por parte del gobierno colombiano respecto a la situación política del país vecino.



"Nos permitimos dirigirnos a usted para expresar nuestra profunda preocupación y urgencia ante la situación que afecta la democracia venezolana", le dicen al jefe de Estado.



En la misiva, le piden al primer mandatario que, como Presidente, se pronuncie "de manera enérgica y clara rechazando estas prácticas antidemocráticas". Manifiestan que es imperativo que Colombia establezca su posición ante la comunidad internacional.

"El silencio y la indignación selectiva no pueden ser el camino, y los atentados a la democracia deben ser rechazados, vengan de donde vengan", concluyeron.

El pronunciamiento de este grupo de senadores y representantes se suma a otras voces que desde hace unas semanas le han pedido al jefe de Gobierno una posición clara al respecto, así como lo hizo en julio del año pasado.



En ese entonces se conoció la decisión de la Contraloría General de Venezuela de la inhabilitación por 15 años de la líder opositora María Corina Machado. Tras esa medida, Petro aseguró: “Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”.

Pero luego de la ratificación del Tribunal Supremo de Venezuela de la inhabilitación, que se hizo en enero pasado, el Presidente no se ha pronunciado. Tampoco lo ha hecho sobre los recientes hechos.



Al menos 34 personas han sido detenidas en Venezuela solo en este 2024 acusadas de traición a la patria y terrorismo, cargos imputados por presuntamente estar involucradas en una conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro; al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y a otros funcionarios del Gobierno, según la versión oficial.



Los últimos detenidos son la activista de derechos humanos y experta en temas militares, seguridad y defensa Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González de Canales, un militar retirado.



Maduro muestra el acuerdo de Barbados y asegura se ha cumplido. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Estas detenciones han causado un revuelo internacional y por eso, la presión interna en el país ha aumentado para que Colombia emita un pronunciamiento. Pero eso no ha funcionado.

Analistas consultados por este diario señalan que el silencio del presidente Petro puede tener una razones diplomáticas detrás. El principal motivo tendría que ver con el objetivo que tiene el presidente Petro de poder jugar un papel de intermediario en medio del proceso de negociación entre el chavismo y la oposición el cual, actualmente, está pausado. Países como Estados Unidos confían en que el primer mandatario puede tender puentes para retomar el camino del Acuerdo de Barbados que se firmó entre las partes en octubre. Por lo anterior, cualquier pronunciamiento podría afectar la confianza que Colombia ha entablado tanto con Maduro como con los opositores.

La reunión ocurrió en la tarde de este lunes en la Casa de Nariño. Foto: César Carrión. Presidencia

Juan Nicolás Garzón, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, señalo que el silencio “puede ser un intento por mantener la intención de participar en ese proceso y no trastocar las relaciones”. Sin embargo, señala que “los escenarios en los que el Gobierno ha tratado de presentarse como un facilitador tampoco han sido necesariamente exitosos”.



Garzón se refiere a la conferencia que se hizo en abril del año pasado en Bogotá, la cual pretendía en su momento, destrabar los diálogos. A la capital asistieron al menos 19 delegaciones de distintos países y también estuvo presente la Unión Europea. Los resultados no fueron necesariamente lo que buscaba el Ejecutivo, pues el proceso tomó varias semanas más en retomar el rumbo.

Pese a esto, el gobierno de EE. UU. tiene confianza en el cambio que podría lograr Colombia por su cercanía con el régimen de Maduro. Así quedó en evidencia la semana pasada con la visita de alto nivel que realizaron Jonathan Finer, principal asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y Juan González, asesor principal para el hemisferio Occidental de la Casa Blanca.

La reunión ocurrió en la tarde del lunes 5 de febrero en la Casa de Nariño. Foto: César Carrión. Presidencia

EL TIEMPO estuvo presente en un encuentro posterior a dicha reunión que se llevó a cabo en Casa de Nariño el 5 de febrero. Este diario indagó si en la charla en Palacio, el primer mandatario adquirió algunos compromisos en el marco de este proceso.



El alto funcionario estadounidense no entró en detalles en ese sentido, pero sí dijo que el gobierno Biden acudió en esta oportunidad a Colombia para buscar consejos con el fin de abordar esta tensa situación en la que se encuentran en este momento Washington y Caracas. Lo anterior porque EE. UU. decidió reimponer algunas sanciones tras el caso de Machado.



El asesor manifestó que EE. UU. considera que el presidente Petro "pueden servir como un puente importante no solo para construir el diálogo entre la oposición y el chavismo, sino también, francamente, entre Estados Unidos y Venezuela".

Reunión bilateral de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Venezuela, sábado 18 de noviembre de 2023. Foto: Presidencia

También agregó que son conscientes de que Colombia puede tener una comunicación más efectiva con Maduro, pues dice que si bien EE. UU. a veces quiere expresar un mensaje, este puede llegar a tener "más peso" si se emite desde el gobierno colombiano".



González sostuvo que salieron del diálogo con el Presidente "con un compromiso compartido por Barbados" y, por otro lado, enfatizó en que cree "que Colombia va a tratar de seguir desempeñando un papel importante en el apoyo no solo tendiendo los puentes, sino como lo hizo el pasado mes de abril, tratando de conseguir que la comunidad internacional se centre realmente en Venezuela y en el camino a seguir".



Desde el punto de vista diplomático, estas señales que se vieron en la reunión del lunes 5 de febrero eleva el posicionamiento del jefe de Estado en EE. UU., al menos con la administración de Joe Biden y los demócratas.



Además, teniendo en cuenta la resistencia que genera su figura en un sector del Partido Republicano, ser el catalizador de algún acuerdo futuro en Venezuela podría traerle beneficios y contrarrestar a quienes lo critican y amenazan con cortar toda ayuda para el país.



Este panorama, sin embargo, para algunos expertos no excusa al jefe del Estado. “El silencio es más reverencial que estratégico. Han optado por desconocer que en Venezuela no existe democracia, ni en las formas ni en los procedimientos”, dice Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana.

Maria Corina Machado y el presidente Gustavo Petro. Foto: EFE / Presidencia

Para el docente Garzón, por otro lado, “no dar una muestra de interés por la preservación de las instituciones y la democracia en Venezuela tiene un costo muy alto en relación con el beneficio que puede haber”. Además, considera que la postura del Presidente es “cuestionable”, si se tiene en cuenta que Petro también fue “víctima de una instancia administrativa que trató de sacarlo de la política”.



David Castrillón, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, por el contrario, considera que la prudencia del jefe del Estado resulta necesaria porque, argumenta, Colombia, a diferencia de otros países de la región, se enfrenta a una situación particular por “la larga frontera que compartimos, y porque la normalización de relaciones es apenas reciente, por lo cual la reconstrucción de confianza es un trabajo que sigue en curso y por los buenos oficios que el Gobierno (colombiano) ha ofrecido en estos diálogos entre actores en Venezuela”.



A esto se suma que el país vecino se ha prestado dos veces para ser sede de los ciclos del diálogo que se adelanta con el Eln en el marco de la llamada paz total, el proyecto más sensible e importante para el Ejecutivo. Perder a un aliado en este sentido no estaría en los planes del jefe del Estado.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA