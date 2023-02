En la mañana de este miércoles circuló un trino adjudicado al presidente Gustavo Petro en el cual anunciaba que todos los conceptos de los abogados consultados por el Gobierno Nacional habían dicho que el contrato del metro se podría reformar para dejar un tramo subterráneo.



El mensaje corrió por las redes casi con la misma velocidad con la que el jefe del Estado, dicen en la conversación de las mismas redes, se apresuró a quitarlo.



Se trataba de un anuncio de uno de los temas de discusión de la obra pública más grande que en la actualidad se realiza en Colombia. De ahí, la importancia de su afirmación. No se sabe el motivo de su retiro, pero sí refleja una de las características de esta red: el vértigo en ocasiones supera la reflexión.



En este escenario, ¿es válido que el presidente continúe con el manejo de esta herramienta entre sus manos?



Fuentes bien informadas en la Casa de Nariño le confirman a EL TIEMPO que en ocasiones ya le han pedido que deje a un lado su celular para que los mensajes sean enviados por su equipo de equipo comunicaciones, que no solo tiene más tiempo, sino la preparación adecuada para manejarlo. Él, sin embargo, ha dicho que no.



De ahí que en sus mensajes se vean errores de ortografía, ideas poco redondeadas y otras falencias en el discurso público de quien, por su responsabilidad, es uno de los colombianos más ocupado cada día.



"¿Será que alguien le podría decir a @petrogustavo que modere el uso de su Twitter? Él ya es el presidente y la campaña se acabó hace rato", dice la socióloga Sara Tufano.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE

Liliana Gómez, directora de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana, en un artículo publicado en el portal Razón Pública, plantea dos puntos de por qué Petro debería dejar a un lado la red del pajarito azul.



Si bien es cierto, dice ella, que Petro está acostumbrado a comunicarse a través de Twitter (y sus 6,2 millones de seguidores también lo están), igualmente es cierto que la seriedad y solemnidad de su cargo exigen que las comunicaciones sean mucho más pensadas y cuidadas. "Por eso el Presidente debe cambiar la inmediatez del compartir en Twitter por la reflexión que puede tomar un poco más de tiempo en la construcción de comunicados donde participen más personas".



Y anota un elemento clave en la construcción de nuestra democracia: aunque Twitter sea la plataforma donde se encuentran los líderes de opinión (políticos, periodistas, ciudadanos interesados en la vida pública), no es el lugar donde están la mayoría de los colombianos y tampoco el lugar donde se puedan dar debates profundos sobre los temas importantes del país.



"El presidente de la República tiene que utilizar una estrategia pensada para llegar a todos los lugares del país y para que la información oficial sea accesible de manera fácil y certera, se tenga o no se tenga acceso a la Internet".



Esta estrategia, sin embargo, no es nueva. En Colombia, por ejemplo, uno de los pioneros de la intensificación de los mensajes de Gobierno en redes sociales fue el expresidente Álvaro Uribe, quien empezó a usar su Twitter como un elemento central para comunicar sus decisiones y posiciones.



Álvaro Uribe tiene 5,2 millones de seguidores en Twitter. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

En el plano internacional, el expresidente Donald Trump es otro referente en este sentido. En su cuenta era habitual ver no solo decisiones importantes de gestión, sino también críticas a medios. En su caso, la red social decidió suspenderlo luego de que a través de su perfil justificó la toma del Capitolio.



El analista Pedro Viveros le dice a EL TIEMPO que esta manera de comunicar puede tener un efecto nocivo. Considera que si bien “el mecanismo tuitero por parte de los mandatarios con tendencia a mantener una campaña permanente, les permite mayor contacto con sus seguidores y crispación con sus opositores", esas ganancias para el político de turno terminan golpeando la calidad del debate.



Y señala Viveros que una de las prácticas que debía evitar el Presidente es "enviar a través de sus redes información sin confirmar", porque esto mina la credibilidad de la institución que representa.



Al mirar la cuenta del presidente de los últimos días también hay un hecho que llama la atención. Su ascendente tono de confrontación con los medios de comunicación.



"Los trinos del presidente Petro eclipsan los informes y las ruedas de prensa oficiales exaltando sus ideas políticas y la confrontación directa con sus críticos, la oposición y la prensa a un costo muy alto para su propio gobierno nacional: opacó la comunicación gubernamental, entra en contradicciones constantes con sus ministros, directores nacionales y superintendentes, y si transmite algún mensaje, es el de improvisación en la gestión de las políticas públicas", dice el profesor de la Universidad Externado Jairo Libreros.

Los trinos del presidente Petro eclipsan los informes y las ruedas de prensa oficiales exaltando sus ideas políticas y la confrontación directa con sus críticos FACEBOOK

La Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció en ese sentido y emitió una advertencia de los riesgos negativos que podrían tener este tipo de mensajes que, entre otras cosas, buscan evitar la confrontación e imponer su propia narrativa.



"La frecuencia con la que Gustavo Petro publica estos mensajes deja entrever que es una estrategia para posicionar su narrativa y agenda en redes sociales. De paso, siembra dudas sobre la idoneidad de los medios", aseguran.

En el último mes, el presidente @petrogustavo ha publicado en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos dirigidos a nueve medios de comunicación. Sus mensajes impactan en el debate público y en la libertad de expresión.



👉🏽 https://t.co/G1QOsD9zey

🧵 Abrimos hilo: pic.twitter.com/5jENlmxvOq — FLIP (@FLIP_org) February 1, 2023

Para el analista político Carlos Arias, el presidente Gustavo Petro está abusando de un fenómeno denominado 'twittercracia', que básicamente se reduce a que parte de su ejercicio de gobierno está asociado a crear, respaldar y fomentar climas de opinión para generar legitimidad política.



Sin embargo, esto le impide, dice Arias, seguir los procesos y procedimientos institucionales para la discusión democrática, ejecución de políticas públicas y gestión en las regiones.



"Si bien no es una práctica nueva en él y en otros países y en democracias, en las que también ha sido efectiva porque fortalece el contacto con los electores y exacerba emociones, sí debilita la institucionalidad, reduce la acción política de los funcionarios nombrados por su Gobierno, dejando a muchos como subalternos con poco criterio para asumir sus funciones y concentrando la atención mediática en la coyuntura, postergando lo importante", dice Arias.



Para él, se necesita un presidente que además de entender la importancia de la magistratura de opinión, gobierne más allá de las pantallas y con los soportes del cómo hará realidad lo que plantean sus revolucionarios cambios en varios sectores.



"El rol de defensor mediático de sus funcionarios no le corresponde porque le resta tiempo a lo importante", concluye Arias.



