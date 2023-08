La propuesta del presidente Gustavo Petro de crear un proyecto de reconciliación, en el cual se incluiría a los narcotraficantes, ha generado una discusión en el país por los alcances que podría tener una iniciativa de este estilo.



Desde el Gobierno han señalado que esta propuesta se da en el marco del objetivo que se ha planteado esta administración de buscar un "gran acuerdo nacional". Sin embargo, hay sectores que han mostrado sus reparos por las medidas que se tomarían en el proyecto en relación con los narcos, aunque todavía no hay un documento, pues el borrador está en construcción, según el Ejecutivo.



El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO, explicó algunos detalles de lo que hasta ahora se conoce del proyecto. Estos son los cinco puntos claves:

¿Qué busca el proyecto de reconciliación que propuso Petro?

De acuerdo con Rueda, un proyecto como este lo que busca es lograr acabar con las consecuencias que tiene para el país el narcotráfico el cual, según el comisionado, "ha causado hondas repercusiones en el tejido social, la estructura institucional y los soportes éticos de la nación, y, en esa medida, no puede estar excluido" de esta apuesta.



El funcionario señala que con esta iniciativa pretenden lograr que todos los actores y factores que causan violencia en el país "encuentren un camino para que, mediante acuerdos que conduzcan al cese de la violencia, la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición".



Ahora bien, el presidente Petro ha señalado que esta iniciativa será "para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde”.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿El proyecto de reconciliación incluiría a los narcotraficantes?

Rueda señaló que sí, pues según él, es necesario que el país encuentre salidas para mitigar los estragos del narcotráfico. Señala que este proceso será "difícil y llevará años" porque esta problemática "potencia las violencias y criminalidades armadas, desbarata las economías campesinas, precariza al campesinado, afecta el bienestar de comunidades enteras, mantiene en intranquilidad a las poblaciones, corrompe los referentes éticos y morales de una vida digna".



"Superar ese drama es el horizonte de una política de reconciliación y de paz justa", dice Rueda.



Por otro lado, mencionó que no se negociaría con los narcotraficantes. "No se ha hablado de negociaciones con el narcotráfico, insisto, nunca hemos negociado ni negociaremos".

¿Habría amnistía o indultos para los narcotraficantes?

El Gobierno enfatizó en que no. En la entrevista, Rueda manifestó que este proyecto no contempla ni amnistías ni indultos para quienes hayan incurrido en el delito del narcotráfico.



"Asociar la posibilidad de una ley de reconciliación con un perdón judicial vicia los propósitos, condiciones e incentivos que pueda plantear la iniciativa. Siempre he manifestado que la normatividad vigente es respetada, el indulto o amnistía es inexistente y todos los tratados internacionales y convenciones como las de Palermo se respetan", señaló.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, por su lado ha señalado que “hay una iniciativa que ojalá se haga realidad, de que los colombianos nos podamos todos reconciliar, fruto por supuesto de la vigencia del derecho, de la reparación a las víctimas, del abandono de las economías ilícitas, de actos de reconciliación”, dijo tras señalar que, en todo caso, “no se está pensando ni en impunidad ni en amnistías”.



Pese a esto, expertos señalan que es clave esclarecer cuáles serían los instrumentos para llegar a la reconciliación.



En entrevista con este diario, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez señaló que: “Petro habló de narcotraficantes, pero hay que esperar a la presentación de esa normatividad, si es rebaja de penas, si son beneficios particulares, si comprende a condenados o no. Falta mucho para poder tener si quiera una cercana aproximación qué es lo que está en la cabeza del señor Presidente cuando habla de este tema”.

¿Entonces qué medidas habría para que los narcotraficantes dejen el negocio?

El funcionario expuso que el proyecto se centraría en "incentivos jurídicos" para que los grupos criminales desmantelen sus actividades. Rueda aclaró que estos incentivos estarían "condicionados" a que los miembros de estas redes ofrezcan "información efectiva de identificación de bienes, redes, infraestructura y responsables".



"La mira está puesta en cortar las fuentes y mecanismos de trasiego de los capitales del narcotráfico. De manera que no hay concesiones, sino una posibilidad de desmontar en conjunto los factores de inseguridad y violencia en el país", agregó.

¿El proyecto ya está listo?

Según Rueda, ya se está alistando un borrador del que poco se conoce. Lo que sí es claro es que este proyecto se tendría que tramitar por el Congreso, donde el gobierno no cuenta con las mayorías lo cual podría dificultar su trámite, aunque Rueda no considera que sea así porque "la paz y la reconciliación son propósitos nacionales".

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA