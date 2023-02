La designación por parte del presidente Gustavo Petro de funcionarios en embajadas y consulados se ha convertido en motivo de controversia cotidiana. Es difícil que pase una semana sin que haya al menos un episodio con un cuestionamiento a la toma de decisiones de un asunto tan sensible que tiene implicaciones en su plan de política exterior.



(Puede leer: Sebastián Guanumen, polémico miembro de campaña de Petro, será cónsul en Chile)

Así, por ejemplo, en las últimas horas se confirmó que Sebastián Camilo Guanumen Parra será el cónsul General de Colombia en Santiago de Chile, pese a no hacer parte de la carrera diplomática. Pero la controversia no se da solo por eso.



Él fue uno de los asesores en la campaña presidencial de Petro en la dirección de la estrategia digital. Su nombre se dio a conocer en el ámbito nacional cuando se le escuchó poner en marcha prácticas en contra de otros candidatos y en la que abiertamente dijo que había que correr la línea ética para obtener sus objetivos.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el Decreto por el cual fue nombrado Jefe Consular. Foto: Twitter: @GuanumenSeb / Dapre

“Nosotros necesitamos empezar a atacar a Fico, y eso va con los comentarios para memes, entonces sacamos el meme y demás, pero necesitamos empezar infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan a nosotros en contra de Fico”, dijo en su momento.



El canciller Álvaro Leyva firmó el 14 de febrero el decreto de nombramiento de Guanumen como consejero de Relaciones Exteriores. Y dicho documento se firmó en el momento cuando estaba fresca la información de que Temístocles Ortega, elegido por Petro como embajador de Colombia de Chile, recibía un escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación que lo investiga por presuntas irregularidades de contratación durante su paso por la Gobernación de Cauca.



(Le sugerimos: Temístocles Ortega: ¿quién es el embajador que tiene un proceso en su contra?)

Facebook Twitter Linkedin

Temístocles Ortega. Foto: Congreso

Su caso, más o menos, coincidió con las críticas hechas por la designación del embajador en México, Moisés Ninco Daza, quien carece de experiencia tanto académica como profesional en este sector.



La Cancillería convalidó su falta de título profesional y de experiencia diplomática certificando su experiencia profesional como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Gustavo Bolívar. Entre su experiencia académica, recalcaron que participó en un simposio y en un modelo de las Naciones Unidas organizado por la Universidad de la Sabana.



(En contexto: Embajador México: polémica porque uno de sus méritos fue estar en un modelo ONU)

La posesión del embajador Ninco Daza fue el 10 de febrero, pero desde días antes el sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) se anunció su nombramiento y el de otros 21 funcionarios serán demandados porque no cumplen con los requisitos legales. Todos corresponden a decisiones tomadas durante estos seis meses de administración de Petro.



Ante este caso, la analista Sandra Borda escribió en su cuenta de Twitter: "Esto realmente no tiene presentación. Una tristeza el desbarajuste en el que anda la Cancillería".



En el aire está, entre tanto, la confirmación de Germán Navas Talero como embajador en Suecia. Algunos sectores le están pidiendo al jefe de Estado que eche para atrás esta decisión al considerar que él ha hecho comentarios misóginos. En medio de la polémica por el Metro de Bogotá, que enfrentó al Distrito con la Presidencia, Claudia López cuestionó que el Gobierno se interponga a la construcción del metro elevado.



(En contexto: ¿Se le puede enredar otra embajada a Petro tras polémica de Navas Talero?)



Fue ahí cuando Navas Talero lanzó un trino por el que piden que no lo nombren como embajador: “Propongo una colecta para comprar un silenciador y callar a la alcaldesa”. Y agregó, sin referirse a López: "Las cosas que hacen ruido solo hacen eso: ruido. Debía callarse y no hablar tanta basura y callarse".



"Suecia es una de las sociedades en la que las mujeres han alcanzado verdadera igualdad, la misma q tanto necesitamos aquí. Presidente @petrogustavo ¿Cree Ud. que el Dr. ¿Navas Talero quien ha proferido insultos misóginos es la persona indicada para representar a Colombia en Suecia?", le preguntó a Petro el historiador Juan Carlos Flórez.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Navas Talero, excongresista. Foto: Prensa Cámara

Precisamente Navas también había sido protagonista de otras polémicas. Esta se inició cuando la congresista de izquierda Jennifer Pedraza, se opuso a que la embajada de Emiratos Árabes Unidos, fuera para el profesor Víctor de Currea-Lugo, señalado de haber acosado sexualmente a estudiantes universitarias.



“Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia señora no es un juego (sic)”, escribió Navas Talero.



Currea- Lugo, quien días después terminó declinando la invitación de ser embajador del Gobierno de Petro, fue señalado luego por varias mujeres -algunas menores de edad- de haber sido acosadas por él.



(Además: Víctor de Currea Lugo: 'Lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado')



En la embajada de Colombia en Nicaragua está León Fredy Muñoz, quien tiene abierto un proceso por presunto delito de tráfico de drogas.



Ante este panorama, Flórez se pregunta: ¿Qué pasa en la @CancilleriaCol con el nombramiento de diplomáticos? Ahora es el designado embajador en Chile, Temístocles Ortega, quien es llamado a juicio por la Corte por hechos de corrupción cuando fue gobernador del Cauca. ¿No hay acaso un procedimiento riguroso de selección?".



POLÍTICA