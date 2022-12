Con críticas a bordo, la renovación de la flota de los aviones Kfir que utiliza actualmente la Fuerza Aérea colombiana es un hecho. El presidente Gustavo Petro fue el que se encargó de confirmar la decisión el fin de semana pasado durante la ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército y la Policía.El proceso está en marcha y el Gobierno ya se inclinó por una opción, aunque la decisión final no está tomada aún.

Precisamente, este miércoles, Presidencia informó que las limitaciones que presentan los aviones Kfir "dificultan las acciones para garantizar la interdicción aérea, la lucha contra el crimen organizado y la soberanía nacional. Por ejemplo, ante una situación de emergencia, hoy un avión Kfir no tiene la autonomía para ir a San Andrés y volver sin el apoyo de un avión tanquero que lo abastezca de combustible durante el vuelo".

Por lo anterior, el Gobierno ya estudió ofertas de tres países. Dos de estos son aliados estratégicos de Colombia: Francia, con los aviones Rafale, y Estados Unidos, con los aviones F-16. Suecia es el tercer ofertante con los aviones Gripen.

Casa de Nariño informó que luego del análisis ya se hizo la preselección de la propuesta presentada por el gobierno francés. La idea, según el reporte oficial, sería adquirir 16 aviones y en caso de que se cierre la negociación, la deuda se empezará a pagar dentro de cinco años, para no sacrificar otros recursos que se necesitan hoy.



El avión caza Rafale cuenta con una alerta de reacción rápida. Foto: Rafale

Según el Gobierno, esta es la mejor propuesta en relación precio, eficiencia y operatividad. "Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30 % más barata que la hora de vuelo de un Kfir (estimada en 89 millones de pesos)", dicen.



Sin embargo, una razón política también podría estar detrás de esto y es que según conoció EL TIEMPO, en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) - pese a que al expresidente Duque en su momento le recomendaron los F-16- miembros de la Fuerza Aérea siempre han destacado al Rafale como el avión que más se acomodaba a las necesidades del país en materia de defensa. Y ahora la apuesta parece favorecer a ese tipo de aeronave.



Ahora bien, la decisión del Gobierno también puede tener algunos efectos en su política tanto interna como externa, especialmente por el factor Estados Unidos y es que la relación entre ambos países se ha visto afianzada este año.

Muestra de ello es que en este 2022, el presidente Joe Biden y el Congreso estadounidense autorizaron el desembolso de 471,3 millones de dólares para gastar a lo largo del año fiscal 2022. Se trata del paquete de recursos más grande que se aprobó para el país en la última década y el cuarto más voluminoso desde que se autorizó el Plan Colombia en el 2000.



De ese dinero, unos 40 millones de dólares se tenían destinados para el apoyo a las Fuerzas Armadas, por lo que de cierta forma contratar la oferta de ese país uniría más los lazos en este aspecto. Pero parece que eso no sucederá, por lo que la pregunta que queda es: ¿afectaría en algo las relaciones culminar la negociación con Francia y no con EE. UU.?

Entrenamientos aire-aire y aire-tierra entre aviones F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) y KFIR de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Para la profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, "eso será un problema con ellos".



Explica que en épocas pasadas se daba por sentado que ese tipo de compras se hacían con ellos. Sin embargo, señala que los aviones que ofrece Estados Unidos son muy caros y técnicamente no son los mejores.



A esto se suma que "ellos no comparten conocimiento técnico para esas cosas, sino que se tiene que estar contratando con ellos todo el tiempo los arreglos", esto hace que los costos se eleven y ahí es donde verdaderamente estaría el negocio.



Aunque en el comunicado, Presidencia explicó que "todas la ofertas que ha estudiado Colombia contemplan “off-set”, entendido como compensación industrial. Esto significa que Colombia contaría con transferencia de conocimiento y de tecnología, para un mayor crecimiento del sector aeronáutico, de ciberseguridad y defensa y del aeroespacial en el país".

Borda también expone que llama la atención que no se haya preseleccionado la opción sueca, porque, según ella, "técnica y económicamente parecía más sólida". Agrega que aunque Estados Unidos estaría intentando reversar esa decisión de Colombia, ve difícil que se cambie de parecer.



Eso sí, advierte que la reacción ante esto por parte del país norteamericano no debería ser muy fuerte, pues dice que "no se pueden dar el lujo, en un momento de tanta fragilidad de la presencia de ellos en América Latina, de perder al socio tradicional que somos nosotros".



Expone que el presidente Petro está en una cuerda floja con la que hay que tener cuidado, pues si EE. UU. lo presiona mucho se puede ir "hacia el otro lado y eso no les conviene. Les tocará tragarse ese sapo". Borda califica la decisión de arriesgada, pero considera que el jefe de Estado sabe que tiene un margen de maniobra grande.



Agrega que parte de la intención del Presidente es hacer este proceso rápido antes de que se publiquen cifras de cultivos ilícitos en Colombia, porque ahí vendrá "una presión dura y creo que Estados Unidos se está guardando para eso, que finalmente es el tema que más le interesa y le preocupa", concluye.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Efectos más internos que externos

Algo contrario opina Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario. Para él, la decisión puede tener incidencia pero no será algo mayor, pues Colombia no le estaría comprando a un rival de Estados Unidos.



"Ahora, si mañana sale Petro a decir que vamos a comprar aviones Sukhoi como lo hizo Venezuela con Chávez a comienzos del siglo, sí podría ser un problema porque hay una tensión grande con Rusia", asegura.



En este punto hay que tener en cuenta, como lo explica Jaramillo, que Colombia está lejos de que Rusia le venda aviones por lo que ese escenario no es probable.



Por otro lado, dice que es normal que los países cambien de abastecedor y al fin y al cabo, los países ofertantes tienen una buena relación con EE. UU. "Son competidores amigables", afirma. Además, explica que no considera que el país norteamericano vea el mercado de los aviones en Colombia garantizado, por el contrario, entiende que es una competencia dura.

Pero sobre todo, asegura que para Estados Unidos hay temas más importantes que sí podrían afectar la relación como las decisiones que tengan que ver con la lucha contra el narcotráfico, la relación con Venezuela, la defensa del medioambiente y los migrantes. "EE. UU. no va a dañar la relación por esto", explica.



Ahora bien, para Jaramillo los efectos políticos que sí podría tener la decisión se verán más al interior del país.



"La pelea es más con la oposición interna y un sector de la izquierda que no le perdona la posición que asumió el Pacto Histórico cuando se iba a hacer ese cambio de aviones en la era de Duque", afirma.



Expone que el mayor efecto se verá en la fractura que se puede generar en las bases del Pacto Histórico, pues siempre se habían opuesto a las grandes compras de materia militar. Incluido el mismo Petro.



Esos reparos de personajes importantes en la coalición ya empiezan a abrir algunas grietas. Uno de los hombres claves del Pacto en el Congreso, Roy Barreras - presidente del Senado - manifestó que "los jóvenes no marcharon por aviones de guerra sino por justicia e inclusión social". Argumentó que si bien conoce las limitaciones de la flota aérea, las nuevas condiciones internacionales "aplazan esa urgencia".



Iván Cepeda, también del Pacto, opinó que rechaza “por principio el uso de armas, su producción y compra. A eso me he opuesto siempre y lo seguiré haciendo”. Incluso, el hijo del Presidente, el diputado por Atlántico Nicolás Petro, rechazó la situación. “No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra”, manifestó.



Roy Barreras e Iván Cepeda.

Para Jaramillo, estos rechazos de algunos congresistas sobre las compras es una muestra de que la "izquierda paga caro el poco conocimiento que tiene en defensa y seguridad, el cual es el gran talón de aquiles de la izquierda en América Latina. Le pasa a Boric, le pasó más o menos a Lula en su momento. Este es el punto fuerte de la derecha".



Dice que el Gobierno está pagando la primiparada, pues cuando fue oposición "era incapaz de entender que la renovación de la flota no se hacía por motivos ni de carrera armamentista ni por mostrarle los dientes a Venezuela ni porque nos vayamos a una guerra con Nicaragua, sino porque es una necesidad incluso dentro del objetivo de la paz total".



Jaramillo concluye en que si bien Petro "pagará un precio en términos del apoyo del Pacto Histórico", tiene "espalda para darse esa pelea".



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA