El presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica a la forma cómo se ha atendido a la niñez a lo largo de los años en Colombia.



(Le sugerimos: Petro le pide a ICBF no comprar más Bienestarina)

El mandatario aseguró: "Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina".



Manifestó que esa no es la manera adecuada de tratar a la niñez.



(Además: Congresista del Pacto critica incumplimiento de libertad para 'Primera Línea')



Sobre las madres comunitarias, aseguró que ellas deben pasar a ser trabajadoras oficiales y profesionalizarse en la atención integral de la niñez.



Aseguró que los niños que se encuentren en situación de pobreza deben ser atendidos por profesionales del ICBF y esta atención "debe ser integral en ámbito familiar o institucional".



El jefe de Estado volvió a referirse al tema de la bienestarina y dijo que "todo programa alimentario del Gobierno se debe basar en producción alimenticia nacional, ojalá de la misma región donde se ofrece el servicio". Según explicó, lo anterior ayudará a construir soberanía alimentaria y crecimiento económico regional.



Para Petro, la problemática de la desnutrición infantil desaparece "si la familia, el barrio y la vereda dejan de tener hambre. No es focalizando, es con el derecho universal a la alimentación que se corrige la desnutrición y la mortalidad infantil".

¿Preescolar obligatorio?

El Presidente agregó que los niños entre tres y seis años debe ser beneficiados de la educación preescolar y la institución por excelencia que la atiende debe dejar de ser el ICBF. "La responsabilidad debe ser asumida por los ministerios de Educación, de Cultura y por los municipios a través de un SPG reformado".



Adelantó, en su serie de trinos, que el preescolar de tres años será en el futuro obligatorio. "Mientras crece el preescolar público en el país, el ICBF mantendrá la atención de la niñez entre 3 y 5 años".



Finalmente, sostuvo que todo centro universitario público o privado debe adecuar servicios para atender la niñez en primera infancia de hijos e hijas de los estudiantes y del cuerpo laboral.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA