Este jueves habrá una reunión crucial en Casa de Nariño y los protagonistas de la jornada serán el presidente Gustavo Petro, la jefa de Gabinete Laura Sarabia y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.



El encuentro entre el jefe de Estado y Benedetti será para discutir sobre el caso de la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, quien es señalada de un robo de 7.000 dólares que estaban en la casa de la mano derecha del presidente Petro.

Benedetti resultó involucrado porque como él mismo lo admitió, Meza viajó a Venezuela y estuvo con él en los días previos al escándalo, del cual él tenía conocimiento.



Por esta situación, Petro le ordenó viajar a Colombia desde comienzo de esta semana al país. Tras el llamado presidencial a Benedetti se descubrió que el embajador no se encontraba en Caracas sino en Estados Unidos visitando a un familiar y asistiendo al grado de uno de sus hijos, como lo evidenció en sus redes sociales.



Inicialmente, se había planeado que el encuentro se hiciera en la base militar de Catam este miércoles, cuando el presidente Petro llegara de su viaje de Brasil. El jefe de Estado arribó en la tarde de este 31 de mayo, pero Benedetti no alcanzó a llegar a esa hora y se pospuso la reunión para este jueves.



El embajador llegó a Bogotá en la madrugada de este 1 de junio y aunque se ha mencionado que la reunión será a las 9:00 de la mañana, fuentes de Presidencia aseguraron que por ahora no hay una hora fija para este encuentro y que se realizará en el transcurso del día.



REDACCIÓN POLÍTICA