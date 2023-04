El presidente Gustavo Petro, la semana pasada, dio a conocer su intención de convocar una conferencia en Colombia para "construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano".



(En contexto: Petro convocará conferencia para construir hoja de ruta de diálogo con Venezuela)

Lo que apenas era una idea la semana pasada, poco a poco va tomando más forma. El canciller Álvaro Leyva confirmó este lunes en un encuentro con medios de comunicación, al cual asistió EL TIEMPO, varios detalles de este evento que se realizará en Colombia.



Pese a que todavía no hay fechas, ya hay decisiones que se han ido estableciendo. Una de ellas tiene que ver con la invitación que Colombia les hará a los partidos de oposición en Venezuela para que asistan a la conferencia. Se trata de un paso clave para acelerar los diálogos.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

"El presidente Gustavo Petro los invitará porque, naturalmente, la salida política es con todos", aseguró Leyva.



En la lista de invitados también estarán países europeos, de América Latina y Estados Unidos que, según dijo Leyva, sí vendrá a la conferencia que se realizaría en Bogotá. Se está planeando también la invitación de un país asiático.



"EE. UU. viene, naturalmente, con los otros países", sostuvo el canciller.

¿Cuál es el propósito de la conferencia para Venezuela?

Desde noviembre del año pasado, cuando se llevó a cabo el primer diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición de ese país en México, no se han reanudado las conversaciones.



En ese entonces, se llegó a un primer acuerdo entre las partes, el cual contemplaba la recuperación de más de 3.000 millones de dólares del Estado venezolano que están bloqueados en el sistema financiero internacional.



(En otras noticias: El choque entre Petro y Cabal por fotos del Eln con menores de edad)

Facebook Twitter Linkedin

Miembros de la delegación oficialista venezolana llegando a Ciudad de México para el diálogo con la oposición. Foto: José Méndez. EFE

Una respuesta inmediata, fruto de las conversaciones en el país azteca, fue la decisión de Estados Unidos de autorizar a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela.



Pese a eso, con el pasar de los meses el ambiente se ha complicado. El pasado 9 de marzo, el Gobierno de Venezuela aseguró que no firmará "ningún acuerdo" con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria hasta que no sean levantadas las sanciones económicas contra el país. Así lo dijo el jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez.



"Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición nacional hasta que esté 100 % libre de sanciones. Hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por (los expresidentes de EE. UU.) Donald Trump y Barack Obama, no lo vamos a hacer", aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

También ha mencionado que el incumplimiento se debe a que la oposición "no tiene palabra", lo que no ha permitido concretar lo acordado, es decir, la creación de un fondo fiduciario -manejado por Naciones Unidas- para canalizar partidas destinadas a aliviar el hambre, las enfermedades y otras necesidades en el país sudamericano.



Por estas razones el diálogo está prácticamente congelado y lo que Colombia busca ahora es que, a través de esta conferencia internacional, se pueda dar un escenario que favorezca la reanudación de las conversaciones.



"La idea es propiciar el diálogo que debe continuar en México. Naturalmente para buscar una salida democrática. En eso coincide plenamente el presidente Nicolas Maduro, obviamente con unas reglas del juego que están por diseñarse", expuso Leyva.

¿Y Maduro vendría a la conferencia en Colombia?

Por ahora, expuso el canciller Leyva, no se tiene contemplada esa opción. "Yo que sepa no lo ha pensado. No sé eventualmente qué pueda suceder. Cada día trae su afán, pero por ahora no", puntualizó.



Lo que sí es claro es que este anuncio se conoce dos semanas después del más reciente encuentro entre Petro y Maduro, al cual también asistió el jefe de las relaciones exteriores de Colombia. Ya van tres.



(En contexto: Las conclusiones del tercer encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro)

Facebook Twitter Linkedin

Maduro y Petro en su segunda reunión. Foto: Presidencia Colombia

Aunque la información de esa reunión fue escasa, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) aseguró que el objetivo de la visita del mandatario colombiano a ese país se centraba en seguir profundizando el “mapa de cooperación estratégica” que diseñan ambos países desde la llegada de Petro a la Presidencia.



Y es que el Presidente ha insistido en varios de sus discursos internacionales que se debe abogar para que Venezuela pueda reintegrarse a los organismos internacionales de la región.



"Lo de (volver) al Sistema Interamericano, el presidente Maduro ha dicho que él regresa. Lo ha manifestado públicamente", afirmó Leyva.

¿Esto quiere decir que el diálogo venezolano se trasladará a Colombia?

No. El canciller fue claro en señalar que la conferencia que se planea hacer en Bogotá es prácticamente una reunión preparatoria que tiene la intención de servir como puente para que se puedan retomar los diálogos. Pero esto no significa que México vaya a dejar de ser la sede.



Al contrario, la posición de Colombia es incentivar que tanto oposición como Gobierno venezolano se sienten de nuevo en la mesa en un segundo encuentro en el país centroamericano.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA