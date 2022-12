La decisión del presidente Gustavo Petro de renovar la flota de aviones Kfir que utiliza la Fuerza Aérea ha generado una ola de críticas, pues en el pasado, cuando el expresidente Iván Duque insistió en lo mismo, el ahora jefe de Estado fue uno de los primeros que lo criticó.



(Puede leer: Petro asegura que no se gastará nada de la tributaria en aviones de combate)



Sin embargo, ahora en el poder, el Gobierno ha explicado que iniciará el proceso porque la flota actual ha tenido más de 42 años de uso (más de 30 años de operación en Colombia). "Su operación y mantenimiento es costosa y puede ser riesgosa. Colombia es hoy prácticamente el único operador de la plataforma Kfir. Eso quiere decir que no se producen aeronaves ni repuestos (...) es una capacidad insostenible", aseguraron.

El hecho de que el Ejecutivo esté ya adelantando ese proceso no cayó bien en algunos sectores políticos, incluidos algunos miembros de la coalición que apoya al presidente Petro.



Pero no solo generó malestar entre congresistas, como Roy Barreras y Katherine Miranda, sino también entre algunos miembros de su familia.



Es el caso de Nicolás Petro, uno de los hijos del jefe de Estado. Este 20 de diciembre, en su cuenta de Twitter, aseguró que no está de acuerdo con "la compra de aviones de combate". "Todo para la paz, nada para la guerra", sostuvo.



A su publicación se sumó Barreras, el presidente del Senado, quien agregó: "Necesitamos tantos recursos para la lucha contra el hambre, la educación y empleo de los jóvenes, el ingreso mínimo vital de nuestros viejos, para el campesinado y la compra de tierras, para invertir en la paz que no parece oportuno ni conveniente gastar $ (dinero) en aviones de guerra".

Nicolás Petro. Foto: Cortesía

Ante estas opiniones, otra de las hijas del Presidente se unió a la conversación, pero con una perspectiva distinta. Contrario a lo que piensa su hermano, Andrea Petro apoyó la decisión de su papá.



Afirmó que para ella la renovación de la flota de la Fuerza Aérea se trata de un tema de seguridad nacional. "Deben tener lugar en todo gobierno", enfatizó.



En esa misma línea opina la senadora de la oposición Paloma Valencia, quien manifestó que "Los aviones para la Fuerza Aérea son necesarios, la flota colombiana es obsoleta, y es tan vieja que es peligrosa. No se entiende porqué casi matan a Duque por querer cambiarlos, ni se entiende el aumento tan significativo en el precio".



(En otras noticias: Asaltan a abogados de hermano de Piedad Córdoba y ella le manda mensaje a Petro)

Andrea Petro. Foto: Twitter Andrea Petro

Las visiones que tienen dos de los hijos del jefe de Estado son una muestra de la división de opiniones que hay en el país sobre este proceso que ya va en marcha, pues el Gobierno ya estudió tres ofertas para la renovación: una de Estados Unidos, una de Francia y una de Suecia.



Según informaron, se hizo la preselección de la propuesta francesa para la adquisición de 16 aviones Rafale. Hasta el momento, dice el Ejecutivo, esta es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad. "Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30 % más barata que la hora de vuelo de un K-FIR (estimada en 89 millones de pesos)", exponen.

El avión caza Rafale cuenta con una alerta de reacción rápida. Foto: Rafale

Desde Presidencia informaron que en caso de que se cierre la negociación, la deuda se empezará a pagar dentro de cinco años "con el objetivo de no sacrificar recursos que hoy son indispensables para el gasto social, sino que esta inversión se pueda realizar bajo mejores condiciones económicas", expusieron.



Aclararon que si bien no hay contratos firmados aún, sí se avanza en una prenegociación. "Se trata de la continuación de un proceso que se inició hace 12 años, a través del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Colombiana", dicen.



La oferta que se estudia tiene un costo estimado de hasta 15 billones de pesos. En un comunicado que emitieron, expusieron que no se puede confundir el proceso de renovación de los K-FIR, que está en etapa de prenegociación, con el contrato que está en ejecución desde el año 2021 para la adquisición de aviones de entrenamiento.



(Puede seguir leyendo: Roy Barreras: 'Los jóvenes no marcharon por aviones, sino por justicia social')



Las otras opciones presentadas a Colombia fueron los aviones Gripen (de fabricación sueca) y F-16 (de fabricación estadounidense).



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA