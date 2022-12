Este viernes, la emisora Blu Radio, reveló un contrato interadministrativo firmado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).



En el documento, se establece que el valor del contrato es de 5'601.670.743 pesos y tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2023.



El objetivo del contrato es la producción de ciertos contenidos audiovisuales de la Presidencia que serán transmitidos por el Canal Institucional. Entre ellos están:



- Reportajes periodísticos. Dicen que este espacio es "de carácter informativo en el cual se tratan en profundidad temas relacionados con la gestión de la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional". Debe tener una duración mínima de 25 minutos y máxima de 30 minutos. "Se requerirá un presentador para este espacio", dicen. Se emitirá por el canal institucional, los jueves en el horario de 7:00 pm a 7:30 pm.



- Informativo. Se trata de un programa corto "que abordara las principales noticias de la Presidencia". Para este formato, dicen, no se requiere de un presentador. Tendrá una duración aproximada de entre 7 y 10 minutos. "Debe ser emitido en el Canal Institucional todos los días entre semana en la franja horario de las 9 de la noche", aseguran.



- Magazín informativo. Aseguran que este es un "espacio que recoge lo más significativo de la semana sobre las acciones y decisiones de la Presidencia de la República y del Gobierno Nacional. El programa será lo suficientemente flexible para recibir todo tipo de géneros periodísticos". La duración será de media hora y se transmitirá los domingos en el horario de 7:30 pm a 8:00 pm.

Presidente Gustavo Petro durante la rueda de prensa de los 100 primeros días del Gobierno. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

- Agenda Internacional. El contrato explica que este espacio "deberá ser un reportaje sobre viajes y/o eventos de carácter internacional de importancia para el país y que de alguna manera comprometan los intereses de los colombianos en cuanto a las relaciones y tratados internacionales, el comercio, la política, la economía, la cultura, entre otros temas". Por ahora no hay días específicos ni franjas horarios para la transmisión de estos contenidos. Eso sí, aclaran que el producto "debe ser emitido en horario prime".



-Entrevista con el Presidente. Se trata de un espacio para que Petro dialogue "con colombianos destacados en todos los ámbitos. Se requerirá la producción de notas introductorias a cada tema, así como imágenes de apoyo que ayuden a ilustrar la conversación", exponen. Su duración será de una hora y se transmitirá, también, en horario prime.



Sobre este producto, una fuente de la Casa de Nariño negó que estas entrevistas se vayan a realizar. Dijo que el convenio con RTVC "es el normal de operación de la consejería de prensa".



Aseguró que esto "no significa que el presidente va a tener un programa de entrevistas", pero sí faculta para que, por ejemplo, se pueda hacer el espacio como el de las entrevistas con emisoras comunitarias.



Explicó la fuente que sin ese contrato, por ejemplo, no se podría cubrir al presidente, ni enviar audios e imágenes que se comparten a medios de las diversas actividades del mandatario.



Otro de los productos son las llamadas 'cápsulas'. Estas son "microprogramas de aproximadamente 2 y 6 minutos". El contrato señala que en esta producción se mostrará "variedad de temas, ya sea mediante crónicas que narren historias de vida o simplemente con información de interés a través del genera noticias. Estas cápsulas informativas se emitirán por Canal Institucional. Cada una deberá ser emitida cinco (5) veces al día".



