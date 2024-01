¿Presidente Petro participa en política por llamado al Pacto para que sea un partido?

El llamado del presidente Gustavo Petro a las fuerzas progresistas para que el Pacto Histórico se convierta en un único partido político y así “ganar las elecciones del 2026” podría estar en los límites de la participación en política.



Por lo menos así lo ven varios expertos y líderes políticos, ya que el jefe de Estado se refiere directamente a unos comicios y se inclina por un sector, en este caso las fuerzas con las que él llegó a la Presidencia de la República.



(En contexto: ¿Qué hay detrás de la propuesta del presidente Petro de que el Pacto sea un partido?).

“Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista. Decisión de configurar un solo partido político. Convocatoria al Frente Amplio en cada municipio, departamento y la Nación con todas las fuerzas democráticas que quieran. Objetivo: ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la justicia y la Paz”, dijo el mandatario en su cuenta de la red social X, a propósito de la muerte de la senadora de Piedad Córdoba.



(Lea: César Gaviria: 'Es descabellado y antijurídico que el minsalud demande a las EPS').

Ante Piedad que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista.



Decisión de configurar un solo partido… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 21, 2024

De hecho, la misma Constitución Política en su artículo 127 señala que los funcionarios públicos, en este caso el jefe de Estado, tienen prohibido “tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas y en las controversias políticas”.



(Siga leyendo: 'Vamos a regresar a la dirección única': Lemos sobre el futuro del partido de 'la U').



Mientras que las fuerzas progresistas y los miembros del Pacto Histórico, en su mayoría, celebraron el llamado del jefe de Estado, teniendo en cuenta que en las siguientes elecciones legislativas no podrán participar como coalición, desde la oposición hubo críticas y pidieron al mandatario no interferir en política.



El senador David Luna, de Cambio Radical, y quien es una de las principales voces de la bancada opositora en el Capitolio, le pidió el mandatario que se dedique a gobernar.

Facebook Twitter Linkedin

Bancada Pacto Histórico. Foto: Pacto Histórico

“Lo he dicho: al presidente Petro no le gusta gobernar, lo que le gusta es estar en campaña. Su lugar cómodo es la contienda electoral, pero cuando lo ponen al frente a tomar decisiones, no sabe, no puede, no lidera, no le gusta. Luego sale a victimizarse”, aseguró el congresista y dijo que el mandatario es un “irresponsable con el país”, comentó Luna.



Asimismo, la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien anunció desde el año pasado su intención de participar en las presidenciales del 2026, señaló que la Constitución y la ley prohíben la participación den política del presidente, los ministros pero, dijo, “Petro hace lo que le viene en gana y nada le pasa”.



(Otra noticia recomendada: Gobierno busca consolidar la negociación con el Eln llevándola al Vaticano: análisis).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro en Davos. Foto: Presidencia

Cabal, incluso, anunció este lunes que presentará denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.



"No ha sido capaz de nombrar un director del Invima en lo que lleva de Gobierno pero si está metido en campaña del 2026", comentó, por su parte, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático.



No es la primera que vez acusan al jefe de Estado de participar en política. De cara a las elecciones regionales del octubre del 2023 no solo sectores políticos cuestionaron las manifestaciones que hizo en plaza pública en plena campaña, así como publicaciones en su cuenta de X, también lo hizo la Misión de Observación Electoral (MOE), que pidió al mandatario abstenerse ese tipo de acciones.



Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, será la Cámara de Representantes donde se defina si hubo o no participación en política. Pero dijo que los temas de procesos electorales los deben definir son las organizaciones políticas y no el Ejecutivo.



"Al Ejecutivo lo que le corresponde es gobernar y no estar en los procesos partidistas", advirtió.



Barrios, además, considera que más allá de la participación en política este es un mensaje para que el Congreso discuta la reglamentación de las coaliciones y deje las reglas claras. Además, "hacer un análisis en el Congreso del impacto que tiene tener hoy 37 organizaciones".

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Barrios, directora de la MOE - Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO - Presidencia

No obstante, contrario a lo que sucede con los alcaldes, por ejemplo, que son sancionados por la Procuraduría, será la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la que determine si hubo o no participación en política.



Pero más allá de la participación en política, el mensaje del mandatario refuerza la tesis del anticipó la campaña presidencial del 2026, pues la derecha viene moviéndose desde finales del año pasado y ahora la izquierda también anunció, de alguna manera, su entrada en la campaña.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA