El presidente Gustavo Petro les pidió a los fondos de pensión traer al país el ahorro de los ciudadanos afiliados "dado el derrumbe de mercados extranjeros".



El mandatario aseguró que en la actualidad, según él, "el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país".



Y es que los mercados internacionales se han visto afectados por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y otros dos bancos más de Estados Unidos.



El SVB es un banco californiano especializado en el sector tecnológico, con negocios principalmente con fondos que invierten en empresas que no cotizan en bolsa. Es el decimosexto banco estadounidense por el tamaño de sus activos. Por eso fueron varias las compañías de este sector que resultaron afectadas no solo en EE. UU., sino internacionalmente.



Es una institución muy ligada al sector de la tecnología.

Bloomberg reportó que este 13 de marzo, el Reino Unido actuó rápidamente para detener las consecuencias al vender la unidad británica de SVB a HSBC Holdings Plc por £1 . En otros lugares, las empresas estaban contando su exposición, y la mayoría de los inversionistas tranquilizaron que el riesgo era manejable.



Los reguladores de Estados Unidos, por su parte, tomaron medidas extraordinarias para reforzar la confianza en el sistema financiero. Sin embargo, las acciones indicaron que las consecuencias del incidente están lejos de terminar.

En lo que tiene que ver con Colombia, la Superfinanciera señaló que os establecimientos de crédito que operan en el país no tienen inversiones de capital (acciones) en compañías diferentes a sus filiales. Por tanto, no se encuentran inversiones directas de estos en SVB. En cartera no hay operaciones con contraparte SVB, ni tampoco en compañías fintech, fondos de capital privado o venture capital relacionados.



En las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otras entidades tampoco se observan inversiones directas en SVB, en tanto en las administradoras la exposición a fondos de venture capital es prácticamente nula.



