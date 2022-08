Desde Leticia, en Amazonas, el presidente Gustavo Petro, denunciò que tenemos cerca de 10 millones de hectáreas en proceso de destrucción en la selva amazónica.



El mandatario insistió en que si se destruye la selva amazónica, “se acaba la humanidad, ojo con ello”.

El jefe de Estado aseguró que es la ciencia la que ha dicho que si se acaba la selva amazónica, una de las más grandes esponjas de carbono del mundo, la humanidad llegará a un punto de no retorno.



Tras esto, Petro señaló que “hay fuerzas y poderes que quisieran destruir la selva”, por lo cual les dio la orden a las Fuerzas Militares de “salvar la selva amazónica es un que es un asunto de seguridad nacional y humana”.



De la misma manera, les ordenó proceder con la captura de los grandes depredadores de la selva.



En el mismo sentido les pidió utilizar los instrumentos que tenemos o los que haya que adquirir para que cualquier incendio que se dé en la selva sea respondido de manera inmediata.



Petro señaló que la Fuerza Pública simplemente tiene que detener los grandes capitales que se están moviendo para quemar la selva amazónica.



"No quiero que se golpee al campesino. Para ello hablaremos del plan de sustitución de cultivos. No es bombardeando comunidades; es aliándose entre Ejército y pueblo", dijo.



