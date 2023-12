Petro le responde a Cabal, quien dijo que se 'destruyó la moral de la Fuerza Pública'

En medio de la escalada de violencia en el departamento del Cauca - en menos 8 días se registraron 17 asesinatos - el presidente Gustavo Petro ha hecho una serie de anuncios para mitigar esta situación. Pero sus posturas han recibido las críticas de la oposición.



Este fin de semana, por ejemplo, el jefe de Estado indicó que si bien se ordenó el aumento de pie de fuerza en el departamento, su política de seguridad se basará cada vez más en la inteligencia.



"Al lado de las grandes operaciones de incautación de drogas, el fortalecimiento de la inteligencia de la Fuerza Pública son los dos pilares de la politica de seguridad de nuestro gobierno", aseguró el Presidente. La senadora María Fernanda Cabal respondió a esta publicación y señaló a la administración actual de destruir la moral de la Fuerza Pública.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: Diego Caucayo

Señaló que están desarticuladas por "despidos y paranoia, por irrespeto a la jerarquía militar y policial, más la escasez de hombres en armas, la ausencia de apoyo tecnológico y la no erradicación de la coca. Conclusión, ustedes ingeniaron la fórmula perfecta para que haya más violencia. Punto".



El presidente Petro, por su parte, reaccionó y en otro mensaje publicado en su cuenta de X.



"Mi estimada senadora Cabal, la moral de la Fuerza Pública se agranda cuando rescata niños de la selva con vida, cuando no recibe ordenes de bombardearlos, cuando ya no los procesan por recibir órdenes de civiles que los premian por bajas. Cuando la juventud en sus tropas recibe más educación y mejor remuneración. Cuando ve que se retira a sus mandos corruptos", dijo.

Las críticas al Presidente por su invitación a una movilización popular en el Cauca

Almuerzo navideño en Casa de Nariño. El presidente Petro estuvo presente. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Ante esta escalada de violencia que se está registrando en el Cauca, el presidente Gustavo Petro planteó el 24 de diciembre una propuesta que, según dijo, impulsará el próximo año para evitar que se cometan más crímenes en el departamento.



De acuerdo con el primer mandatario, la violencia en el Cauca es un “efecto de un intento de las organizaciones armadas por tomar el control de las comunidades y las organizaciones populares”. El Presidente indicó que dichas estructuras armadas se “aprovechan la conflictividad interétnica y el poder de la economía ilícita”.



Por lo anterior, invitó a una “movilización popular” – como lo ha hecho en reiteradas ocasiones - para que se oponga a “al intento de control ejercido sobre la base del miedo y de la muerte”.



En su mensaje, señaló que desde el Gobierno se acompañará dicha movilización. También agregó que propondrá un pacto interétnico entre las comunidades del Cauca con el objetivo de que “las fisuras no sean aprovechadas por quienes no quieren la autonomía de la organización popular porque solo quieren controlar territorios que ponen al servicio de los carteles extranjeros de la droga”.



Petro anunció que su administración “se pondrá al servicio” de las “decisiones populares” y que le propondrá “a esa coordinadora popular del Cauca un mandato popular sobre las armas y la violencia”.



Su iniciativa, sin embargo, recibió críticas de algunos sectores que señalaron que no es suficiente para frenar realmente la violencia que históricamente ha golpeado al Cauca por las acciones criminales de los grupos armados que se disputan el control del territorio y las rutas del narcotráfico.



El exministro Alejandro Gaviria, por ejemplo, dijo que lo expuesto por el primer mandatario es un “discurso especulativo y confuso”. Por lo que lo cuestionó: “¿No valdría la pena hacer claridad plena sobre el futuro de la paz total, la estrategia de seguridad, las políticas de desarrollo y las acciones inmediatas de gobierno que piensan llevar a la práctica?”.



Gaviria manifestó que la urgencia para atender esta escalada de violencia “contrasta sin duda con toda esta retórica difusa”.



Thierry Ways, columnista de este diario, coincidió con esa posición. “Esto ya es la tapa”, sentenció y agregó que las palabras del primer mandatario son “ambiguas, gaseosas, ineficaces. Mientras tanto, están matando gente”.

Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz con el Eln, por su parte dijo que la estrategia para disminuir estos crímenes debe centrarse más bien es una operación profunda y rápida de inteligencia militar y policial. “Detrás de estos horribles asesinatos y masacres hay un designio criminal, uniforme y autores intelectuales, que son los que están dando las órdenes a los gatilleros, tienen que descubrirse y desmantelarse es a base de inteligencia”, indicó.



Sobre este punto, el jefe de Gobierno aseguró este lunes festivo que el presidente Petro aseguró que su política de seguridad "se basará cada vez más en la inteligencia".

REDACCIÓN POLÍTICA